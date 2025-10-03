Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Golupcu

Dušanka Novković

03. 10. 2025. u 10:03

POŽAREVAC – U subotu, 4. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Golubac ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 8 do 16 sati, bez struje će biti deo naselja Ljubičevo kod Požarevca, od železničkog mosta prema naselju Osipaonica. Na području opštine Golubac, takođe od 8 do 16 sati, bez struje će biti: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

