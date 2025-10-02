ZASAD BEZ NEVOLJA: Vremenske (ne)prilike u krljevačkom kraju
NA Rudnjanskoj visoravni, na obroncima Golije, oko 110 kilometra od Kraljeva, sneg danas samo provejava i tek se po malo se zadržava na tlu, pa tako nije pričinio nevolje ovdašnjim meštanima, dok na planini Goč, poviše grada na Ibru, pada kiša uz pojavu magle.
Zbog najave obilnijih padavina, kako saznajemo, sve nadležne službe u kraljevačkom kraju su u pripravnosti spremne da pravovremeno reaguju tamo gde to bude neophodno.
S druge strane, usled kiše i vremenskih uslova pogodnih za eroziju zemljišta, pojavljuju se odroni kamenja i zemlje na Ibarskoj magistrali, duž deonice od Kraljeva do Raške.
Zato se maksimalan oprez vozačima posebno preporučuje kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih stran, Polumira i Ušća u klisuri Ibra, uz apel da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.
