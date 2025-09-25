SPLET SPORTA I HUMANOSTI: Trka za srećnije detinjstvo i Sajam sporta 3. oktobra u Kraljevu

Srbija

U okviru obeležavanja Dana grada Kraljeva - Kraljevdana, na Atletskom stadionu kraj Ibra i obližnjim sportskim terenima, 3. oktobra prvi put će istovremeno biti održane dve tradicionalne manifestacije – Trka za srećnije detinjstvo i Sajam sporta.

СПЛЕТ СПОРТА И ХУМАНОСТИ: Трка за срећније детињство и Сајам спорта 3. октобра у Краљеву

G.Šljivić

Humanitarna, sportsko-rekreativna akcija pod nazivom „Trka za srećnije detinjstvo“, u organizaciji lokalne kancelarije Crvenog krsta, i ove godine okupiće nekoliko stotina mališana iz svih kraljevačkih osnovnih škola i Predškolskih ustanova, a sav prihod od prodatih startnih brojeva po simboličnoj ceni od 100 dinra namenjen je oporavku socijalno ugrožene dece na moru ili planini.

G.Šljivić

 

- Uz razvijanje humanitosti među mladima, cilj nam je da promocijom sporta, fizičke aktivnosti i zdravog načina života decu odvojimo od ekrana mobilnih telefona i računara – kaže Snežana Apostolović, sekretar kraljevačkog Crvenog Krsta.

G.Šljivić

 

Istovremeno, u sklopu osmog po redu Sajma sporta, u organizacji Sportskog saveza Kraljeva, na promotivnim štandovima, javnim treninzima i trening utakmicama, svojim mladim sugrađanima predstaviće se ovdašnji sportski kolektivi, klubovi i udruženja.

G.Šljivić

 

