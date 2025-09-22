UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: Vojne vežbe na poligonu „Peskovi“

JUBILARNI, 40. "Dani ludaje" u Kikindi nisu dobili rekorde u merenju najtežih i najdužih plodova tikava, ali će ostati u hronici zapisani zbog nekoliko rariteta. Prvi je petostruka uzastopna pobeda takmičara iz Mađarske Tibora Kokaija, koji je ponovo imao džinovski tešku bundevu. On i njegova supruga Melinda, iz mesta Sent Marton, doneli su na sever Banata najteže bundeve i zasluženo osvojili prva dva mesta, Tibor je postao šampion sa tikvom od 832 kilograma, a Melindi je vicešampionsku poziciju obezbedila bundeva od 779,5 kg.