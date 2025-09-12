Srbija

PRIKUPLJENO 25 JEDINICA KRVI: Uspešna redovna DDK akcija u Paraćinu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

12. 09. 2025. u 12:26

HUMANI stanovnici grada na Crnici donirali su u poslednjoj akciji dobrovoljnog prikupljanja krvi 25 jedinica životne tečnosti, što se uklapa u očekivani prosek na području te opštine.

ПРИКУПЉЕНО 25 ЈЕДИНИЦА КРВИ: Успешна редовна ДДК акција у Параћину

Foto: Z. Rašić

Doniranje krvi sprovela je ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša koja brine o potrebama zdravstvenih ustanova velikog dela jugoistočne i centralne Srbije.

U Paraćinu se ovakve akcije redovno organizuju dva puta mesečno, a po potrebi i češće.

Mesto doniranja najčešće su prostorije tamošnjeg Crvenog krsta, mada ima i namenskih akcija, zbog čega se one ponekad održavaju u srednjim školama i lokalnoj Elektrodistribuciji.

