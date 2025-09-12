PRIKUPLJENO 25 JEDINICA KRVI: Uspešna redovna DDK akcija u Paraćinu
HUMANI stanovnici grada na Crnici donirali su u poslednjoj akciji dobrovoljnog prikupljanja krvi 25 jedinica životne tečnosti, što se uklapa u očekivani prosek na području te opštine.
Doniranje krvi sprovela je ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša koja brine o potrebama zdravstvenih ustanova velikog dela jugoistočne i centralne Srbije.
U Paraćinu se ovakve akcije redovno organizuju dva puta mesečno, a po potrebi i češće.
Mesto doniranja najčešće su prostorije tamošnjeg Crvenog krsta, mada ima i namenskih akcija, zbog čega se one ponekad održavaju u srednjim školama i lokalnoj Elektrodistribuciji.
