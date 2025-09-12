PONAŠANJE NA ZELENIM POVRŠINAMA: Odbornici SO Ćuprija precizirali mere zabrane i obaveza
Odbornici SO Ćuprija na poslednjoj sednici usvojili su predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnim delatnostima.
Odlukom su precizirane mere zabrane i obaveze ponašanja građana na zelenim površinama i površinama javne namene, kao i predlog odluke o postavljanju i uklanjanju objekata privremenog kataktera, kojom se bliže definišu vrste objekata koji mogu da se postave na javnim i drugim površinama, uslovi i način postavljanja.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)