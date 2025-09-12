Srbija

PONAŠANJE NA ZELENIM POVRŠINAMA: Odbornici SO Ćuprija precizirali mere zabrane i obaveza

Zorica Gligorijević

12. 09. 2025. u 11:03

Odbornici SO Ćuprija na poslednjoj sednici usvojili su predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnim delatnostima.

ПОНАШАЊЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА: Oдборници СО Ћуприја прецизирали мере забране и обавеза

Foto: Z. Rašić

Odlukom su precizirane mere zabrane i obaveze ponašanja građana na zelenim površinama i površinama javne namene, kao i predlog odluke o postavljanju i uklanjanju objekata privremenog kataktera, kojom se bliže definišu vrste objekata koji mogu da se postave na javnim i drugim površinama, uslovi i način postavljanja.

