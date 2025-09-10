Srbija

ODBORNICI U VLASOTINCU GLASALI ZA ZADUŽIVANJE NA IME PROJEKATA Kredit od 69 miliona

Игор Митић
Igor Mitić

10. 09. 2025. u 20:00

ODBORNIČKA većina u Skupštini Vlasotinca, po pribavljenoj saglasnosti resornog ministrstva, odlučila je da se lokalna samouprava zaduži kod neke od poslovnih banaka za 69 miliona dinara, pa sledi procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača za dugoročni kredit.

foto: OU Vlasotince

- Novac će biti iskorišćen za instaliranje sistema video-nadzora koji će omogućiti analizu toka saobraćaja, izgradnju ulica i ugradnju grebanog asfalta, izradu projektno-tehničke dokumentacije, rekonstrukciju dvorišta vrtića "Dečja radost" i kupovinu zemljišta - precizirao je predsednik Opštine Bratislav Petrović.

Odgovarajući na sumnje opozicije da će sredstva iz kredita biti realizovana na pomenuti način i za planirane namene, Vladimir Kocić, zamenik prvog čoveka Vlasotinca, objasnio da će se novac "povlačiti" isključivo na osnovu dokumentacije.

Većina u lokalnom parlamentu saglasila se i sa ugovorima koje će JKP "Komunalac" potpisati sa regionalnom deponijom u Pirotu...

- Deponovanje tone otpada na deponiji "Željkovac" u Leskovcu sada plaćamo 4.595 dinara, dok će nas ta usluga u Pirotu koštati oko 1.900 dinara manje. S obzirom na to da mesečno odlažemo oko 550 tona, na svakih 30 dana uštedećemo oko 12 miliona dinara - istakao je Zoran Jović, direktor vlasotinačkih komunalaca, navodećći da ugovor sa Leskovčanima važi do kraja ove godine i dotad će koristiti usluge obe deponije.

Na kraju, većinom glasova, usvojene su Odluke o izvršenju opštinske kase u prvoj polovini godine i rebalans aktuelnog budžeta.

