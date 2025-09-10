KRAJ DRAME NA FRUŠKOJ GORI: DŽinovska životinja za kojom se danima tragalo konačno ovde pronađena
BIZON Tajfun za kojim se prethodnih dana intenzivno tragalo na teritoriji Fruške gore nakon što je pobegao, sada je konačno pronađen.
- Tajfun se vratio kući. Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspešno je vraćen i sada je bezbedno u svom ograđenom delu. Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo! Hvala svima na podršci i razumevanju - piše Instagram grupa "fruskagoranp".
