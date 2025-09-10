Srbija

KRAJ DRAME NA FRUŠKOJ GORI: DŽinovska životinja za kojom se danima tragalo konačno ovde pronađena

Телеграф

10. 09. 2025. u 11:00

BIZON Tajfun za kojim se prethodnih dana intenzivno tragalo na teritoriji Fruške gore nakon što je pobegao, sada je konačno pronađen.

Foto NP Fruška gora

- Tajfun se vratio kući. Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspešno je vraćen i sada je bezbedno u svom ograđenom delu. Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo! Hvala svima na podršci i razumevanju - piše Instagram grupa "fruskagoranp".

