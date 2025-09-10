Srbija

DRŽAVNE NJIVE: U zakup na 15 godina daje se 147 parcela

Dušanka Novković

10. 09. 2025. u 10:29

GOLUBAC – Opština Golubac objavila je oglas za davanju u zakup i na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, po uslovima prvog kruga.

ДРЖАВНЕ ЊИВЕ: У закуп на 15 година даје се 147 парцела

D.N.

U zakup na period od 15 godina daje se ukupno 147 parcela različitih površina, koje se nalaze na području Golupca i okolnih sela. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SABOR LJUBITELJA NEVIDLJIVIH SPASITELJA: Biblioteka Vukovog zavičaja u Loznici u susret 92 Vukovom saboru
Srbija

0 1

SABOR LJUBITELJA NEVIDLJIVIH SPASITELJA: Biblioteka Vukovog zavičaja u Loznici u susret 92 Vukovom saboru

Bogougodnijeg, lepšeg, dražeg, milijeg, zanimljivijeg i radosnijeg događaja, i duhovnog i kulturnog, uoči 92 Vukovog sabora u Loznici i Tršiću, nema od promocije zbirke divnih pripovedaka akademika dr Dragana Damjanovića, čiji je naziv „Nevidljivi spasitelji“, u Biblioteci Vukovog zavičaja, istinskom hramu kulture, čija nam je direktorka, Mirjana Mira Pejak, i domaćin, i drag besednik i mila ličnost, koja zna da odabere najbolje što gali naše duše, uvek žedne dobrih umetničkih dela.

10. 09. 2025. u 10:44

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas