OD IZLOŽBE OLD TAJMERA DO TRKE KAMIONDŽIJA I BAJKERA : Auto-moto berza u režiji Saveza vozača Vojvodine

Slobodan Bajić

04. 09. 2025. u 14:34

SAVEZ vozača Vojvodine organizuje sedmu po redu „Auto- moto berzu“, od 5. do 7. septembra na Novosadskom sajmu, gde će posetioci imati priliku da uživaju u bogatoj ponudi automobila, kamiona, prateće opreme, takmičenjima, edukacijama i atraktivnim sadržajima...

Po rečima Slobodana Cvetkovića, generalnog direktora Novosadskog sajma, ovogodišnja smotra dvotočkaša je veća nego ikada, sa 32.000 metara kvadratnih izložbenog prostora.

- Popunjene su četiri hale, a broj izlagača je u porastu, što ukazuje na globalni karakter manifestacije. Reč je o događaju koji može da parira sličnim priredbama u svetu a ove godine, sadržajem i kvalitetom prevazilazi sve prethodne- rekao je Cvetković.

Berza donosi izložbu luksuznih automobila, novih i polovnih vozila, test vožnje automobila najpoznatijih svetskih brendova, kao i takmičenje vozača kamiona, defile dvotočkaša, bajkerske igre i brojne atrakcije. 
 

