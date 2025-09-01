MAJONEZ JEFTINIJI ZA 20%, ŠPAGETE SA 110 NA 82: Niže cene brojnih proizvoda u Zrenjaninu (VIDEO)
DIJAMANTOV majonez od jutros u Roda marketu može se kupiti po ceni nižoj za 21 odsto, 149.99 dinara, a isto toliko košta i Polimarkov u pakovanju 250 grama, dok je Dijamantov kečap snižen za 16 odsto i nova cena mu je 129.99 dinara.
U Lidlovim prodavnicama u Zrenjaninu, takođe niže cene su cene brojnih proizvoda.
Na primer, špagete umesto dosadašnjih 110, sada se mogu pazariti za 92,99 dinara, lazanje umesto 189 za 169 dinara.
Pogledajte kakva je situacija u marketima u ovom gradu:
