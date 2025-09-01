MAJONEZ JEFTINIJI ZA 20%, ŠPAGETE SA 110 NA 82: Niže cene brojnih proizvoda u Zrenjaninu (VIDEO)

U ĆELIJAMA kod Lajkovca, u zaseoku Vreline pored Ibarske magistrale, Vera Popović (77) je u kući na očevini oformila muzej sa više od 3.000 eksponata, vezanih za njenu familiju, rodno selo, ali i čuvenu Kolubarsku bitku, koja je vođena i na obližnjem Vrače-brdu. U sobi, u prizemlju, Vera je sabrala sve što je pronašla u zaostavštini svojih roditelja, u starim kutijama, na tavanu, te iznela na svetlost dana.