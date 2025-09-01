Srbija

MAJONEZ JEFTINIJI ZA 20%, ŠPAGETE SA 110 NA 82: Niže cene brojnih proizvoda u Zrenjaninu (VIDEO)

Bogoljub Grujić

01. 09. 2025. u 11:55

DIJAMANTOV majonez od jutros u Roda marketu može se kupiti po ceni nižoj za 21 odsto, 149.99 dinara, a isto toliko košta i Polimarkov u pakovanju 250 grama, dok je Dijamantov kečap snižen za 16 odsto i nova cena mu je 129.99 dinara.

МАЈОНЕЗ ЈЕФТИНИЈИ ЗА 20%, ШПАГЕТЕ СА 110 НА 82: Ниже цене бројних производа у Зрењанину (ВИДЕО)

B.G.

B.G.

U Lidlovim prodavnicama u Zrenjaninu, takođe niže cene su cene brojnih proizvoda.

B.G.

B.G.

Na primer, špagete umesto dosadašnjih 110, sada se mogu pazariti za 92,99 dinara, lazanje umesto 189 za 169 dinara.

Pogledajte kakva je situacija u marketima u ovom gradu: 

 

