SMEDEREVSKI MUZEJ VODI TURISTE U PADOVU ONLAJN: Virtuelna tura Padovom večeras od 19 časova
Program „Padova - virtuelni turistički obilazak“ biće organizovana danas, 21. avgusta u Muzeju u Smederevu. Kroz Padovu publiku će virtuelno provesti turistički vodič, turizmolog i v.d. direktora Muzeja, Goran Jovšić.
Tokom programa biće govora i o moštima Svetog Luke, koje su po nekim verovanjima baš u Padovi, a jedno vreme, tokom 16. veka, čuvale su se u Smederevskoj tvrđavi, pošto ih je despot Đurađ Branković otkupio za 30.000 dukata u zlatu kako bi sačuvale grad od u Turaka.
Virtuelna tura Padovom zakazana je za 19 časova, a ulaz je slobodan.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)