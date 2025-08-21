SMEDEREVSKI MUZEJ VODI TURISTE U PADOVU ONLAJN: Virtuelna tura Padovom večeras od 19 časova

Program „Padova - virtuelni turistički obilazak“ biće organizovana danas, 21. avgusta u Muzeju u Smederevu. Kroz Padovu publiku će virtuelno provesti turistički vodič, turizmolog i v.d. direktora Muzeja, Goran Jovšić.

Foto: N. Živanović

Tokom programa biće govora i o moštima Svetog Luke, koje su po nekim verovanjima baš u Padovi, a jedno vreme, tokom 16. veka, čuvale su se u Smederevskoj tvrđavi, pošto ih je despot Đurađ Branković otkupio za 30.000 dukata u zlatu kako bi sačuvale grad od u Turaka.

Virtuelna tura Padovom zakazana je za 19 časova, a ulaz je slobodan.