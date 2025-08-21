Srbija

SANKANJE I ZIMI I LETI: Na Goču poviše Kraljeva planirana izgradnja tjubing staze

Goran Ćirović

21. 08. 2025. u 10:44

Planiranom izgradnjom tjubing staze, planina Goč poviše Kraljeva uskoro će dobiti novi, atraktivni rekreativni sadržaj koji će posetiocima omogućiti sankanje i zimi i leti.

САНКАЊЕ И ЗИМИ И ЛЕТИ: На Гочу повише Краљева планирана изградња тјубинг стазе

G.Šljivić

Tjubing staza za spust velikim gumama tokom cele godine, ukupne dužine 92 metra, biće izgrađena od specijalne plastične podloge, nedaleko od ovdašnjeg Dečjeg odmarališta, i biće namenjena ponajviše mladim posetiocima ove pitome planine.

Ukupna vrednost projekta, sa uračunatim PDV, je 26,9 miliona dinara koje su obezbedili Ministarstvo turizma i lokalna samouprava.

