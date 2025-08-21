SANKANJE I ZIMI I LETI: Na Goču poviše Kraljeva planirana izgradnja tjubing staze
Planiranom izgradnjom tjubing staze, planina Goč poviše Kraljeva uskoro će dobiti novi, atraktivni rekreativni sadržaj koji će posetiocima omogućiti sankanje i zimi i leti.
Tjubing staza za spust velikim gumama tokom cele godine, ukupne dužine 92 metra, biće izgrađena od specijalne plastične podloge, nedaleko od ovdašnjeg Dečjeg odmarališta, i biće namenjena ponajviše mladim posetiocima ove pitome planine.
Ukupna vrednost projekta, sa uračunatim PDV, je 26,9 miliona dinara koje su obezbedili Ministarstvo turizma i lokalna samouprava.
