DONJEVIDOVCIMA ODLIČNO TREĆE MESTO: Održano Regionalno takmičenje „Seoskih igara“ (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 08. 2025. u 11:30

EKIPA Donjeg Vidova, kod Paraćina, uspešno je predstavila svoju opštinu osvojivši u generalnom plasmanu treće mesto na Regionalnom nivou takmičenja "Seoske igre“ Sportskog saveza Srbije.

Foto: Fejsbuk/Sportski savez opštine Paraćin

Domaćin ovog takmičenja je bio Kragujevac. Donjevidovci su bili najbolji u nadvlačenju štapa, dok su u šahu, odbojci, obaranju ruku, skoku u dalj iz mesta i sportskom poligonu zauzeli drugo mesto.

Treći poziciju osvojili su u bacanju kamena, nadvlačenju konopca, skakanju u džakovima i fudbalu, tako da su i u generalnom plasmanu bili treći.

Foto: Fejsbuk/Sportski savez opštine Paraćin

Ekipa iz sela Čumić osvojila je pobedničku titulu, pa će ona zasluženo predstavljati ovaj deo Srbije na državnom takmičenju.

