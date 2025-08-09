PANTELEJMONA SLAVI MANASTIR TRONOŠA: Zaštitnik Česme devet Jugovića

U Manastiru Tronoša, srednjevekovnoj zadužbini Nemanjića iz 1217. godine, proslavljen je Sveti Pantelejmon, krsna slava kapele, koja je sastavni deo „Česme devet Jugovića“, jedne od najstarijih, najčuvenijih i najlepših, ne samo kod nas, već i u Evropi i svet

foto v mitrić

Posle liturgije u manastirskoj crkvi i lomljenja slavskog kolača, krenula je litija do „Česme devet Jugovića“.U svečanoj litiji bili su mnogi ovdašnji vernici, ali i znatan borj gostiju iz Republike Srpske i inostranstva“.U slozi, ljubavi, miru, pažnji i veri u Boga, učesnici litije, kako kaže vernik iz Vukovog Tršića, Zoran Marjanović, „pokazali kako se voli i ljubi vera svoja, rod svoj i svoja otadžbina“.

-I, s razlogom, tako jer su, godinu dana pre Kosovskog boja, godine 1388. godine česmu podigli baš Jugovići na čelu sa ocem, starim Jug Bogdanom -kaže Marjanović. -I zato iz 10 lula teče bistra kao suza voda, posvećena devetorici braće i ocu, ali je popularno dobila ime „Devet Jugovića“. Ovde su žeđ, pored ostalih, gasili i Sveti Stefan Jovanović tronoški, iguman Tronoše koga su Turci, u Zvorniku, pogubili 1799. godine, otac naše pismenosti Vuk Karadžić, koji je u ovoj svetinji dobio prvu pismenost i naš najsvestraniji naučnik svih vremena, akademik profesor dr Jovan Cvijić, Lozničanin, koji je često dolazio u svetinju, gde se molio Bogu sa majkom koja je bila iz Korenite,sela kojoj Tronoša pripada.

Vekovima ljudi vodu iz česme uzimaju i nose kućama, smatrajući je, kao i monahinje bogomolje i njihov duhovnik, arhimandrit Nikolaj, svetom vodicom.Mnogi meštani, kad presuše cevi, tokom leta, i u buradima odavde voze vodu, koje ima za sve.I, naravno, besplatno,“jer je to jedino logično, pošto je sveto“, poručuje vernik iz Batra kod Bijeljine, Milan Jović, koji dolazi po po vodu za svoju porodicu, ali i za rođake i prijatelje.