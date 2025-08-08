Srbija

KOLAŽI I CRTEŽI UMETNIKA IZ KRALJEVA: Gostujuća izložba u Leskovačkom kulturnim centru

Игор Митић
Igor Mitić

08. 08. 2025. u 12:23

U galeriji Leskovačkog kulturnog centra(LKC) pred publikom će se naći kolaži i crteži Jovana Jone Pavlovića, umetnika iz Kraljeva.

КОЛАЖИ И ЦРТЕЖИ УМЕТНИКА ИЗ КРАЉЕВА: Гостујућа изложба у Лесковачком културним центру

foto: I.Mitić

Izložba pod nazivom „Otvoreno pismo Kleu“ izabrana je na konkursu za tekuću izlagačku sezonu, a gostovala je širom Srbije.

Pavlović je učesnik prestižnih manifestacija među kojima su Međunarodni bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu i izložba malog formata u Šapcu, a samostalno je izlagao i u Ćupriji, Kučevu, Prijedoru i Despotovcu. Izložba u LKC biće otvorena od petak, 8. avgusta.

