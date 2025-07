ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Malom Crniću i Požarevcu

MALO CRNIĆE – U petak, 25. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, na teritoriji opštine Malo Crniće struju neće imati Veliko Selo, Vrbnica i manastir Zaova. Na području grada Požarevca, od 8 do 15 sa mreže će biti isključena Ulica Veljka Dugoševića – od NIS pumpe do broja 23 i od 28 do 42, kao i Takovska ulica od broja 2 do 6. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.