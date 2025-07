RTG SNIMANJE ZUBA NA DVE LOKACIJE: U ambulantama Jovan Jovanović Zmaj i Novo naselje u Novom Sadu

RTG snimanje zuba ponovo dostupno na dve lokacije Doma zdravlja "Novi Sad". RTG aparat u ambulanti" Novo naselje" je digitalizovan i tako osposobljen za ponovni rad, dok je u ambulanti "Jovan Jovanović Zmaj" postavljen novi RTG aparat za obavljanje malih snimaka zuba.

U ambulanti "Novo naselje" moguće je uraditi RTG mali snimak zuba, ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 13 časova, takođe utorkom i četvrtkom od 13 do 19 časova.Rendgenski OPT i mali snimak zuba, u ambulanti "Jovan Jovanović Zmaj", moguće je uraditi svaki dan od ponedeljka do petka, od 7 do 19 časova.Služba stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja "Novi Sad", napominje i da će se od 1. avgusta, dežurati subotom (osim u vreme praznika) u dva objekta- "Jovan Jovanović Zmaj" i "Rumenačka". Rad stomatologa subotom obavljaće se tokom celog dana, u dve smene, od 7 do 20 časova.