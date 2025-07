U UTORAK DELOVI NOVOG SADA, SREMSKE KAMENICE, BUDISAVE I VETERNIKA BEZ STRUJE: Radovi „Elektrodistribucije Novi Sad“

RADOVI na elektromreži „Elektrodistribucije Novi Sad“ u utorak, 15. jula, „isključiće“ struju u pojedinim ulicama u tom gradu ali i u okolnim naseljima, Budisavi, Sremskoj Kamenici i Veterniku.

S.B.





Od 8:15 do 14 časova, u Budisavi će biti isključen deo sela i to od Partizanske ulice prema Šajkašu, kao i sušara i vodovod.

U Veterniku, od 9 do 11 časova, neće biti struje u Leptirovoj ulici,kao i u Novoj (brojevi 88, 90, 92, 94, 95, 99).

Od 09:15 do 10:15 časova u Sremskoj Kamenici neće biti struje u ulici Slavka Rodića ( brojevi od 38A do 58 i od 39 do 57), kao i u Novosadskoj ulici broj 6.