ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U utorak, 20. maja, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati Ulica bratstva-jedinstva od broja 134 do 170, kao i deo Ulice maršala Tita. U periodu od 8 do 15 bez struje će biti naselja u petrovačkoj opštini: Rašanac, Manastirica, Dubočka, Starčevo, Orljevo i Veliki Popovac.

Na području opštine Malo Crniće, od 8 do 15 sa mreže će biti isključeni: Veliko Crniće, Malo Crniće, deo Salakovca, Batuša, Kalište, Toponica, Veliko Selo, Vrbnica, Kula, Kobilje, Kobilje Divan, Kravlji Do, Šljivovac, Aljudovo, Boževac i Crljenac. U istom terminu - od 8 do 15, na području opštine Žabari bez struje će biti: Aleksandrovac, Vlaški Do, Oreovica, Simićevo, Točka, Tićevac, Svinjarevo, Mirijevo, Polatna i Sibnica.

U opštini Golubac, od 9 do 18 sati, struju neće imati: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i Golubačka tvrđava.