NA STO METARA - TRI MOSTA: Počela montaža konstrukcije preko reke Tamiš (FOTO)

IZGRADNjA novog mosta na reci Tamiš, između Orlovata i Gomaševca, započeta avgusta prošle godine, odvija se planiranim intenzitetom.

Okončano je betoniranje oba glavna i potpornih stubova i trenutno se na desnoj obali reke završava montaža prvog od tri segmenta konstrukcije novog mosta. Postavljeni su i privremeni stubovi za navoz konstrukcije i trasirana je deonica pruge kojom će kolosek prilaziti novom mostu, koji se gradi u neposrednoj blizini postojećeg, kako bi u što većoj meri bio zadržan dosadašnji profil pruge.

Gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, u sklopu akcije Da nam sela budu bliža, obišao je gradilište i izgradnju železničkog mosta preko Tamiša i zadovoljan onim što je video, apostrifirao ga kao kapitalni infrastrukturni projekat.

STARI MOST ATRAKCIJA ZA TURISTE Postojeći drumsko-železnički most iz 1880. godine, koji je svojevrsni spomenik kulturno istorijskog nasleđa, i na njemu je animano nekoliko igranih filmova, postaće biciklističko-pešački most i svojevrsna turistička atrakcija.

- Na udaljenosti od svega 100 metara u budućnosti ćemo imati tri mosta, drumski koji tek treba da se gradi, drugi, stari železničko - drumski most koji će postati pešačko-biciklistički i ovaj treći, železnički most, deo pruge koja će biti rekonstruisana od Beograda, Pančeva preko Zrenjanina do Kikinde i kraka do Subotice - istakao je gradonačelnik Zrenjanina, uz napomenu da će izgradnjom mostova, grad Zrenjanin imati znatno veći i snažniji ekonomski potencijal.

Planirani radovi, prema rečima predstavnika izviđača radova, teku u projektovanim rokovima, najzahtevnije postavljanje stubnih mesta u samo korito Tamiša su završeni i u naredne dve nedelje očekuje se nagurivanje prvog segmenta mosta koji je dug 40 metara, a kompletan most, dužine 120 metara biće završen u avgustu mesecu, kada je planirano njegovo otvaranje.

Urađeni su i nasipi sa obe strane reke, sa tomaševačke nasip je dug 790, a sa orlovatske 330 metara, uz najvišu tačku pet i po i prosečnu visinu pet metara, od izuzetno kvalitetnih materijala.

- Po završetku montaže prvog segmenta mosta na obali, on će, pomoću hidrauličkih uređaja, biti navučen na stubove, a sličan postupak biće ponovljen i za preostala dva dela mosta - kaže Milutin Perunivić, predstavnik izvođača radova.

VREDNOST RADOVA 10 MILIONA EVRA Izgradnja dva nova mosta, posebno za drumski i železnički saobraćaj, koštaće deset miliona evra, a nivi železnički biće deo regionalne železničke pruge Pančevo - Zrenjanin - Kikinda.

Izgradnjom dva nova mosta, država Srbija i grad Zrenjanin, trajno će rešiti problem nastao zatvaranjem dosadašnjeg mosta za drumski i železnički saobraćaj, a dok traje izgradnja, kao alternativno rešenje, koristi se novi asfaltni put između Botoša i Orlovata, dužine 5,3 kilometara, čime je meštanima sela Tomaševac, omogućena lakša komunikacija sa gradom.