PORODIČNA ULAZNICA SAMO 300 DINARA: Na Caričinom gradu uveli stalnu vodičku službu

Narodni muzej u Leskovcu organizovao je stalnu vodičku službu na arheološkom lokalitetu Caričnin grad, u okolini Lebana, koja radi od srede do nedelje, od devet do 17 časova.

foto: I.Mitić

Radnima danima, od srede do petka, organizovano vođenje počinjaće u 14 časova, a subotom i nedeljom od 11 i 15 časova. Za sve grupe od najmanje 10 posetilaca, van pomenutih termina, vođenje je besplatno uz ulaznicu, a postoji i mogućnost zakazivanja individualnih vođenja, uz doplatu.

Cena ulaznice na lokalitet za odrasle iznosi 250, a za učenike, studente i penzionere 150 dinara. Porodična ulaznica, za tri do šest članova, košta 300, a individualna vođenja, za jednu do devet osoba, 1.000 dinara. Deca do sedam godina, osobe sa invaliditetom i njihovi pratioci, veterani rata sa boračkom legitimacijom, kao i studenti i đaci sa omladinskom karticom Leskovca na lokalitet mogu besplatno.

U Narodnom muzeju podsećaju da su pokretni arheološki nalazi sa lokaliteta izloženi u sedištu ove ustanove kulture u Leskovcu.