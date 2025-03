UKRASNE SAKSIJE I RETKE BILJKE "KUPUJU" IM HLEB: Kako se bračni par invalida iz Ćuprije dovija da preživi (FOTO)

Snežana se pre šest godina razbolela, odstranjena joj je dojka zbog karcinoma, dobila je otkaz, ali ne i invalidsku penziju. Njenom suprugu Draganu pukla je mrežnjača u oku, operisan je pet-šest puta, ali ni on nije dobio invladisku penziju.

Pokušali su da se zaposle, ali nisu uspeli. Kako bi uspeli da prežive i da plaćaju račune, počeli su da izrađuju unikatne ukrasne saksije i da razmnožavaju retke biljke.

- Kod nekih ljudi sam videla sirovu glinu, a kako sam imala neke predmete od nje, došla sam na ideju da izrađujemo saksije. Peći smo već imali, jer smo ranije radili dekoraciju stakla, keramike i porcelana. Saksije smo probali da radimo na točku, ali se nismo snašli, nije imao ko da nam pokaže, pa smo počeli da izrađujemo ručno - kaže Snežana.

Njen suprug Dragan dodaje da je to veoma težak posao i da takve saksije, koje se peku u buretu na drva, ne pravi niko u Srbiji.

Nije lako

U ALUMINIJUMSKU foliju ubacim okside bakra, gvožđa, aluminijuma i druge, komad suve trave, kukuruzovina, piljevina, šećer, so. Potom sve to stavim u bure. Kada sve supstance izgore, one otpuste gasove, koji naprave unikatne šare i boje - otkriva Dragan kako nastaju saksije.