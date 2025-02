U "RENOU 4" DO PUSTINJE MAROKA: Todor Ilić iz Mladenovca i Nikola Cvijetić iz Šida kreću u nesvakidašnju humanitarnu avanturu

TODOR Ilić (24) iz Mladenovca i dve godine mlađi Nikola Cvijetić iz Šida, studenti treće, odnosno četvrte godine proizvodnog mašinstva na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka, 15. februara kreću na put dug oko 12.000 kilometara - do Maroka i nazad - da bi, kao jedini predstavnici Balkana, sa 1.500 timova iz čitavog sveta, učestvovali u humanitarnom reliju.

Zadatak tandema nazvanog "Projekat 4", sa startnim brojem 641, biće da u što kraćem roku "renoom 4" stignu do siromašne dece u pustinji i odnesu im 50 kilograma sportske opreme i školskog pribora, prikupljenih zahvaljujući sponzorima. Inače, na ovaj način svake godine se do juga Maroka, na severozapadu Afrike, dopremi više desetina tona robe, izgrađeno je više desetina škola i sanitarnih blokova, što je obradovalo oko 20.000 mališana...

Pomenuti avanturisti najpre kreću u Francusku, jer je strat relija u Bijaricu, a onda će se belim "renoom 4" voziti do Španije, koju bi trebalo da pređu za 48 sati. U Alhedirasu sledi ukrcavanje na trajekt do Tandžera, gde započinje marokanski izazov. Predviđeno je da pustinjska trka traje 14 dana, sa desetak označenih tačaka na mapi, do kojih se mora stići na kraju svakog dana. Voziće kroz blato i kamenite terene, a orijentisati samo pomoću karte i kompasa...

"Jutjub" TODOR I Nikola su već otvorili jutjub-kanal, na koji će "kačiti" dogodovštine sa puta, a po povratku iz Maroka montiraće film u kojem će prikazati sve faze - od polaska, do povratka sa relija.

Ipak, budući inženjeri vele da se ne plaše iskušenja, pripremali su se godinu dana i najveći izazov je bio pronalaženje vozila. "Reno 4" je prilično redak u Srbiji, pa su, na kraju, od nekoliko primeraka "skockali" jedan za koji veruju da ih neće obrukati...

- Osim 50 kilograma humanitarne pomoći, prtljag će nam biti hrana, gorivo, voda, šatori, alat i najosnovniji delovi, pa smo izvadili zadnja sedišta i stvorili dovoljan tovarni prostor - objašnjava Todor Ilić.

Njegov saputnik Nikola ukazuje da pomenuti reli predstavlja i neku vrstu psihofizičkog testa, a da je humanost glavna vodilja.

- Za ovo studentsko nadmetanje saznali smo slučajno, na internetu, a da se prijavimo ponukala nas je informacija od pre dve godine, iz Francuske, odakle je i najviše učesnika. Lako smo se dogovorili, prijavili i dobili startni broj, pa sada krećemo da pobedimo - optimista je Nikola Cvijetić.