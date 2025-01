RIBOLOV U NACIONALNOM PARKU: Dnevna dozvola 1.300 dinara

JAVNO preduzeće "Nacionalni park Tara" kao upravljač zaštićenim područjem na održiv način upravlja ribolovnim vodama na području kojim gazduje: ovim povodom objavljene su i cene dozvola za rekreativne ribolovce.

NP Tara

Pomenute dozvole važe u okviru granica Nacionalnog parka Tara, reč je o ribolovnim vodama: reka Brusnica, reka Rača (340 m uzvodno od ušća Male reke do izvorišta), reka Derventa, reka Vrelo (od izvorišta do ušća u reku Drinu), reka Baturski Rzav, reka Karaklijski Rzav, reka Beli Rzav od hidroakumulacije „Spajići“ do mesta Barakovac, Konjska reka, reka Pološnica (potok Crno Osoje), reka Jarevac, potok Sovljak, Jokića potok, Aluški potok, Zmajevački potok, Popovića potok, hidroakumulacija „Bajina Bašta“ (Perućačko jezero - od ušća reke Brusnice državnom granicom upravno na maticu toka reke Drine do krune brane H.E. „Bajina Bašta“), hidroakumulacija „Kruščica“ (akumulacija za vodosnabdevanje), povremena mikroakumulacija na Jarevcu, revirzibilna hidroakumulacija Beli Rzav (Zaovinsko jezero), hidroakumulacija „Spajići“, hidroakumulacija „Pološnica“ („Crno Osoje“).

Godišnju dozvolu moguće je kupiti u Upravnoj zgradi JP "Nacionalni park Tara" u Bajinoj Bašti, a sedmodnevne i dnevne dozvole - kod ribočuvara na terenu.

Godišnja dozvola košta 5.500 dinara, sedmodnevna dozvola 2.600, a dnevna 1.300 dinara.