STVARA SIMFONIJSKE ZVUKE NA HARMONICI: Đorđe Kristivojević iz Sedlara među deset najboljih instrumentalista klasične muzike u svetu

MLADI Đorđe Kristivojević (17) iz Sedlara kod Svilajnca ušao je u deset najboljih harmonikaša klasične muzike na svetu, a zbog brojnih nagrada na takmičenjima u narodnoj muzici, dve godine zaredom nosilac je titule "ponos grada Kragujevca".

FOTO: Privatna arhiva

Iako pohađa Srednju muzičku školu "Dr Miloje Milojević" u Kragujevcu, ovaj talentovan mladić vežba i po sedam-osam sati dnevno da bi savladao fakultetski program. Na takmičenjima se izdvaja po tehnici sviranja, artikulaciji i tonu koji je precizan, metrički i ritmički tačan, a obe ruke su mu pefektno usklađene, te deluje kao da svira ceo simfonijski orkestar. Đorđe kaže da to može da se izvede, jer je harmonika "orkestar u malom" za koji ne postoje granice, pa čak i kompozicije pisane za klavir ili simfonijski orkestar, što se izvodi levom i desnom rukom i potporama za akorde, ritmiku i melodiju.

Školovanje vredno odricanja ĐORĐEVI majka Ankica i otac Mihajlo u početku nisu ni znali koliko je odricanja potrebno za njegovo školovanje. Samo je dugmetara "bugari spektrum" koštala 25.000 evra. - Đorđe se sprema za desetodnevni Svetski kup koji će biti održan u Italiji početkom septembra. Srećom, ići će organizovano sa članovima Muzičke akademije iz Kragujevca, ali ostale troškove snosićemo sami. Godišnje od Fonda za mlade talente dobija jednokratnu pomoć od 40.000 dinara, što je premalo za takmičenja. Pomaže rodbina, uzimamo i kredite, jer želimo da se Đorđe iškoluje najbolje što može - kaže otac Mihajlo.

- Dok sviram, zamišljam svet van realnosti. Kroz melodije mogu da iskažem ljubav, strah, mržnju, pa čak i stres, a kroz performansu izvođenja kompozicija, muziku pokazujem u najboljem svetlu. Mogu da pokažem svoj karakter, svoje vrline ili mane ili da ih "prikrijem". Poznatim melodijama uvek dajem lični pečat, jer ne želim da sviram kao robot, niti je muzika matematika, pa lepotu nedrim iz svoje duše - kaže Đorđe za "Novosti".

Nagrade DOBITNIK je mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima u Beogradu, Kragujevcu, Istočnom Sarajevu, Tivtu, Puli, Novom Sadu, Smederevu... Na "Svetskom kupu" u Bijeljini osvojio je 8. mesto u juniorskoj kategoriji i tako je ušao u 10 najboljih harmonikaša klasične muzike na svetu. Osvajač "Prve harmonike Srbije" u Sokobanji u kategoriji pionira i mlađih dueta, a tri godine je uzastopno dobitnik prve nagrade na republičkom takmičenju iz teorije muzike.

Melodije zavise od njegovog raspoloženja. Ako zamišlja nešto veselo, stvara sliku kraja u kom je odrastao i pastirskog načina života. Kada svira nešto tužno, misli na žrtvovanje njegove porodice da bi on mogao da napreduje.

- Harmoniku sam zavoleo još sa sedam godina, a prvi učitelj bio mi je deda Miloš koji je svirao za "svoju dušu". Sada sam u klasi profesora Igora Petrovića, kome sam zahvalan na svemu što sam do sada postigao, jer me je upoznao sa svim vrstama i žanrovima klasične muzike, od baroka, pa do savremene muzike - dodaje Đorđe, koji planira da upiše Muzičku akademiju u Kragujevcu i koji bi voleo da voleo bi da bude profesor harmonike i da premijerno izvodi moderne kompozicije.