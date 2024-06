MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA TRKA U NOVOM SADU MENJA SAOBRAĆAJNI REŽIM: Od 14. do 17. juna izmene i u autobuskim trasama

ZBOG održavanja Međunarodne biciklističke trke „Gran fondo Novi Sad“ od 14. do 17. juna biće u nekoliko faza izmenjen režim saobraćaja i trasa autobuskih linija u delovima šireg centra grada, Petrovaradina i Sremske Kamenice.

Z. Grumić

Ta privremena izmena saobraćaja odnosi se na Bulevar Mihajla Pupina, Trg neznanog junaka, Pionirsku ulicu, deo Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina, zatim i na ulice Vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Ilije Vučetića, deo Ulice Sonje Marinković od Ulice vojvode Mišića do Bulevara Mihajla Pupina. Takođe su obuhvaćeni i Ulica Jovana Boškovića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina i Varadinski most. Izmene se odnose i na Trg vladike Nikolaja i Kamenički put u Petrovaradinu kao i na ulice Vojvode Putnika, Trg Zmaj Jove i deo Karađorđeve ulice u Sremskoj Kamenici.

Kako je navedeno u saopštenju iz Kabineta gradonačelnika, za vreme trajanja te manifestacije izmena režima saobraćaja će se odvijati u nekoliko faza.

U okviru prve saobraćaj će biti zabranjen na parkiralištima na Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Modena do Pionirske ulice i na Trgu galerija. Takođe zabrana se odnosi i na parkirališta u Ulici dr Laze Stanojevića kao i ono u Ulici Žarka Zrenjanina, pored Gimnazije.

Izmena saobraćaja za parkiralište na Bulevaru Mihajla Pupina važi od 14. do 17. juna a na parkiralištima na Trgu galerija, Ulici dr Laze Stanojevića i Ulici Žarka Zrenjanina važi od 15. do 16. juna.

U subotu 15. juna privremena zabrana odvijanja saobraćaja biće na Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Žarka Zrenjanina do Trga neznanog junaka, na Trgu neznanog junaka, u Pionirskoj ulici, na delu Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina i na delu Ulice Žarka Zrenjanina, desna saobraćajna traka do Bulevara Mihajla Pupina.

Takođe, privremena zabrana odvijanja saobraćaja određena je i za Ulicu Žarka Zrenjanina od Ulice Miroslava Antića do Bulevara Mihajla Pupina, potom na Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Žarka Zrenjanina do Trga neznanog junaka, na Trgu neznanog junaka, u Pionirskoj ulici, na delu Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina. Saobraćaj će biti zabranjen i na Varadinskom mostu, Trgu vladike Nikolaja i Kameničkom putu u Petrovaradinu, kao i u Sremskoj Kamenici u Ulici Vojvode Putnika, na Trgu Zmaj Jove i na delu Karađorđeve ulice.

U sklopu sledeće faze će 16. juna biti zabranjen saobraćaj na Bulevaru Mihajla Pupina, Trgu neznanog junaka, u ulicama vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Ilije Vučetića, delu ulice Sonje Marinković od Ulice vojvode Mišića do Bulevara Mihajla Pupina, u Ulici Jovana Boškovića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina, ulici Jovana Đorđevića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina i na Varadinskom mostu. U Petrovaradinu na Trgu vladike Nikolaja i Kameničkom putu, kao i u Ulici vojvode Putnika, na Trg Zmaj Jove i na delu Karađorđeve ulice u Sremskoj Kamenici.

Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ će u subotu 15. juna privremeno izmeniti trase autobuskih linija 3, 6, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 i 69. A linije broj 1, 8, 3,6, 9 i 9A, 12, 60, 61, 62, 63,64, 68, 69,72, 73, 74 i 86 menjaju trase u nedelju 16. juna. Linije 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84 neće saobraćati u vreme biciklističke trke, 16. juna, od 9.30 do 13.30 časova.