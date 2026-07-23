KATASTROFA! Srbija bez najboljeg igrača ide na Evropsko prvenstvo

LOŠE vesti dolaze iz sveta košarke!

Foto: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Muška U-18 reprezentacija Srbije pokušaće da donese treću medalju u mlađim selekcijama ovog leta, pošto od 25. jula kreću u misiju na Evropskom prvenstvu u Italiji. Nažalost, samo dva dana ranije, sa spiska je otpao jedan od najboljih u timu selektora Saše Ocokoljića, Aleksej Nedeljković.

On je doživeo povredu i neće putovati sa reprezentacijom. Kako su naveli iz Crvene zvezde, stepen povrede će tek biti utvrđe,

- Aleksej Nedeljković, naš mladi prvotimac, koji je u sezoni za nama zabeležio prve seniorske minute, a zatim i potpisao prvi profesionalni ugovor sa crveno-belima, povredio je koleno na poslednjem treningu reprezentacije do 18 godina pred put na EP u Italiji i neće biti u sastavu. Posle detaljnih pregleda biće ustanovljen stepen povrede", piše u objavi Zvezde.

Evropsko prvenstvo je na programu od 25. jula do 2. avgusta u italijanskom Trentinu. Srbija se nalazi u Grupi B gde će za rivale imati Slovačku, Tursku i Dansku.

Takmičenje otvaramo protiv Turske, u nedelju 26. jula od 20.30.