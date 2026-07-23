Košarka

KATASTROFA! Srbija bez najboljeg igrača ide na Evropsko prvenstvo

Новости онлине

23. 07. 2026. u 12:25 >> 12:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LOŠE vesti dolaze iz sveta košarke!

КАТАСТРОФА! Србија без најбољег играча иде на Европско првенство

Foto: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Muška U-18 reprezentacija Srbije pokušaće da donese treću medalju u mlađim selekcijama ovog leta, pošto od 25. jula kreću u misiju na Evropskom prvenstvu u Italiji. Nažalost, samo dva dana ranije, sa spiska je otpao jedan od najboljih u timu selektora Saše Ocokoljića, Aleksej Nedeljković.

On je doživeo povredu i neće putovati sa reprezentacijom. Kako su naveli iz Crvene zvezde, stepen povrede će tek biti utvrđe,

- Aleksej Nedeljković, naš mladi prvotimac, koji je u sezoni za nama zabeležio prve seniorske minute, a zatim i potpisao prvi profesionalni ugovor sa crveno-belima, povredio je koleno na poslednjem treningu reprezentacije do 18 godina pred put na EP u Italiji i neće biti u sastavu. Posle detaljnih pregleda biće ustanovljen stepen povrede", piše u objavi Zvezde.

Evropsko prvenstvo je na programu od 25. jula do 2. avgusta u italijanskom Trentinu. Srbija se nalazi u Grupi B gde će za rivale imati Slovačku, Tursku i Dansku.

Takmičenje otvaramo protiv Turske, u nedelju 26. jula od 20.30.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

GORI NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!
Tip fudbal

0 1

"GORI" NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!

SVOJ evropski put Vojvodina nastavlja protiv Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Holandski velikan želi ekspresan povratak na međunarodnu scenu posle razočaravajuće prošle sezone, dok Novosađani pokušavaju da se oporave od eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope i naprave iznenađenje pred svojim navijačima na "Karađorđu" (20.00).

23. 07. 2026. u 07:03 >> 07:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GORI NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!

"GORI" NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!