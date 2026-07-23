Košarka

GOREĆE BEOGRAD U 13:00! Košarkaški klub Partizan najavio brutalno pojačanje na Instagramu

Новости онлине

23. 07. 2026. u 12:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaški klub Partizan je spremio novo iznenađenje za svoje navijače.

ГОРЕЋЕ БЕОГРАД У 13:00! Кошаркашки клуб Партизан најавио брутално појачање на Инстаграму

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Naime, do 19. jula Partizan nije objavio potpis niti jednog igrača, a onda je zvanično predstavljen centar Kevarijus Hejs, da bi samo tri dana kasnije stigao i Lamar Stivens.

Na zvaničnom "Instagram" profilu beogradskog kluba objavljeno je da se sprema nova "bomba" i tajmer koji otkucava 13:00.

Tada će Partizan ponovo obradovati navijače.

U javnosti se manje-više zna da stižu Alesandro Pajola, Kajl Olmen, Nikola Tanasković, Derek Vilis i možda čak Alen Smailagić i verovatno će neko od njih biti taj koji će danas biti objavljen.

Takođe, spekulisalo se da su među igračima koje Partizan hoće Maržon Bušam i Vendel Mur što bi takođe bilo jako značajno za beogradske crno-bele.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

GORI NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!
Tip fudbal

0 1

"GORI" NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!

SVOJ evropski put Vojvodina nastavlja protiv Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Holandski velikan želi ekspresan povratak na međunarodnu scenu posle razočaravajuće prošle sezone, dok Novosađani pokušavaju da se oporave od eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope i naprave iznenađenje pred svojim navijačima na "Karađorđu" (20.00).

23. 07. 2026. u 07:03 >> 07:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISAM ZNAO ŠTA TAJ SIMBOL ZNAČI Darko Lazić o spornoj fotografiji sa Albankom - Ona je iskoristila priliku

"NISAM ZNAO ŠTA TAJ SIMBOL ZNAČI" Darko Lazić o spornoj fotografiji sa Albankom - "Ona je iskoristila priliku"