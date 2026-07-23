GOREĆE BEOGRAD U 13:00! Košarkaški klub Partizan najavio brutalno pojačanje na Instagramu
Košarkaški klub Partizan je spremio novo iznenađenje za svoje navijače.
Naime, do 19. jula Partizan nije objavio potpis niti jednog igrača, a onda je zvanično predstavljen centar Kevarijus Hejs, da bi samo tri dana kasnije stigao i Lamar Stivens.
Na zvaničnom "Instagram" profilu beogradskog kluba objavljeno je da se sprema nova "bomba" i tajmer koji otkucava 13:00.
Tada će Partizan ponovo obradovati navijače.
U javnosti se manje-više zna da stižu Alesandro Pajola, Kajl Olmen, Nikola Tanasković, Derek Vilis i možda čak Alen Smailagić i verovatno će neko od njih biti taj koji će danas biti objavljen.
Takođe, spekulisalo se da su među igračima koje Partizan hoće Maržon Bušam i Vendel Mur što bi takođe bilo jako značajno za beogradske crno-bele.
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