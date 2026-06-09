KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Novak Đoković ode u Ameriku!
Novak Đoković je povukao iznenađujući potez!
Definitivno Srbina zanima sve manje tenis. Naime, Novak Đoković je potvrdio da će ove godine učestvovati na "Fanatics Fest" u Njujorku, koji se u Velikoj jabuci održava u Javits Center na Menhetnu, 17. i 18. jula.
Najbolji teniser svih vremena će tako nikada ranije otputovati prekookena i to odmah posle Vimbldona (28. jun - 13. jul), što je potvrđeno i na Instagram postu organizatora u kojem piše:
- 24 Grend slema. Olimpijsko zlato. Bezbroj kultnih momenata. Jedno legendarno pojavljivanje na "Fanatics Fest". Novak Đoković stiže na Fanatics Fest u Njujorku 17. i 18. jula. Ne propustite. Ulaznice su već u prodaji.
I ovim potezom je Nole potvrdio da ga tenis ne zanima više kao ranijih godina, pa pitanje je sa kakvim ambicijama ide i na Vimbldon i Ju-Es open.
Inače, "Fanatics Fest" u Njujorku je veliki, moderan festival sporta, kulture i kolekcionarstva koji se opisuje kao "Comic-Con" za ljubitelje sporta".
Umesto stripova i superheroja, ovde su u centru pažnje najveće sportske zvezde, legende, brendovi i kolekcionari. Događaj organizuje Fanatics, globalni sportski gigant poznat po proizvodnji sportske opreme i prodaji suvenira.
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