Tenis

KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Novak Đoković ode u Ameriku!

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09. 06. 2026. u 07:07

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Novak Đoković je povukao iznenađujući potez!

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА! Новак Ђоковић оде у Америку!

Photo: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Definitivno Srbina zanima sve manje tenis. Naime, Novak Đoković je potvrdio da će ove godine učestvovati na "Fanatics Fest" u Njujorku, koji se u Velikoj jabuci održava u Javits Center na Menhetnu, 17. i 18. jula.


Najbolji teniser svih vremena će tako nikada ranije otputovati prekookena i to odmah posle Vimbldona (28. jun - 13. jul), što je potvrđeno i na Instagram postu organizatora u kojem piše:

- 24 Grend slema. Olimpijsko zlato. Bezbroj kultnih momenata. Jedno legendarno pojavljivanje na "Fanatics Fest". Novak Đoković stiže na Fanatics Fest u Njujorku 17. i 18. jula. Ne propustite. Ulaznice su već u prodaji.

I ovim potezom je Nole potvrdio da ga tenis ne zanima više kao ranijih godina, pa pitanje je sa kakvim ambicijama ide i na Vimbldon i Ju-Es open.

Inače, "Fanatics Fest" u Njujorku je veliki, moderan festival sporta, kulture i kolekcionarstva koji se opisuje kao "Comic-Con" za ljubitelje sporta".

Umesto stripova i superheroja, ovde su u centru pažnje najveće sportske zvezde, legende, brendovi i kolekcionari. Događaj organizuje Fanatics, globalni sportski gigant poznat po proizvodnji sportske opreme i prodaji suvenira.

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