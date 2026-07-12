ARGENTINA NE DA SVETSKI TROFEJ: "Gaučosi" u nestvarnoj utakmici pobedili hrabru Švajcarsku za polufinale Mundijala (FOTO/VIDEO)

KAKVA utakmica! Argentina ne da "boginju". Aktuelni šampion planete je u neverovatnom meču pobedio Švajcarsku posle produžetaka sa 3:1 i igraće u polufinalu Mundijala.

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Ovo može da priredi samo fudbal. Svašta smo imali prilike da vidimo na ovoj utakmici - četiri gola, crveni karton, produžetke...

Idealno je susret počeo po aktuelnog šampiona planete. Igrao se 10. minut kad je Aleksis Mekalister bio najbolji u skoku i centaršut Lionela Mesija je smestio u mrežu rivala.

Do odlaska na odmor se rezultat nije menjao iako je mogao, pošto je bilo nekoliko dobrih situacija na obe strane.

Drugo poluvreme donelo je dosta uzbuđenja. Švajcarska je potisnula rivala na njegovu polovinu, krenula je da stvara šanse i u 67. minutu stiglo je izjednačenje. Dam Endoj je fantastičnim udarcem uspeo da zatrese mrežu posle sjajnog duplog pasa koji je odigrao sa Rikardom Rodrigezom.

Samo pet minuta posle radosti, usledilo je razočarenje za navijače "sajdžija". Bril Embolo je morao ranije u svlačionicu jer je dobio drugi žuti karton i to zbog simuliranja.

Sudija Žoao Pineiro je pokazao najpre žuri karton Leandru Paredesu zbog prekršaja, ali nakon pregledanog snimka se ispostavilo da je napadač Rena iscenirao sve i zbog toga je okončao meč.

Sve karte nakon toga je Lionel Skaloni bacio na napad. Ušao je u igru i Lautaro Martinez i sa tri napadača je želeo da dođe do pobede.

Ipak, Argentina nije stvolila mnogo pravih prilika do kraja utakmice, pa je južnoamerička selekcija drugi put u nokatu fazi morala da igra produžetke.

Evropska selekcija se sjajno branila od momenta od kako je ostala brojčano slabija. Nekoliko šansi je napravio rival, ali to nije bilo dovoljno da se sve reši u 90 minuta, pa su morali da se igraju produžeci.

Mučili su "gaučosi" u dodatnom delu meča, posebno je to slučaj bio u prvih 15 minuta. "Sajdžije" su imale jasan cilj da odvedu duel do penela, ali nisu izdržali.

U 112. minutu usledila je majstorija Hulijana Alvareza. Primio je loptu na ivici kaznenog, uneo ju je u sredinu i fantastičnim udarcem skinuo pauka sa mreže Kobela.

Do kraja susreta je Argentina postigla još jedan gol. Igrao se 121. minut kad je Lautaro Martinez stavio tačku na susret. Sevnula je kontra šampiona sveta, Almada nije uspeo da se upiše u strelce, ali jeste Lautaro Martinez koji je sve dobro pratio i odbitak smestio u gol.

"Gaučosi" će u polufinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Engleske. U drugom meču sastaju se Francuska i Španija.

Argentina - Švajcarska 3:1 (1:0)

Stadion: "Erouhid" (Kanzas siti). Gledalaca: oko 74.000. Sudija: Žoao Pineiro (Portugalija). Strelci: Mekalister 10, Alvarez 112, Martinez 121 (Argentina) - Endoj 67 (Švajcarska). Crveni karton: Bril Embolo 72 (Švajcarska).

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez - Molina (od 85. Montijel), Romero (od 106. Otamendi), L. Martinez, Taljafiko (od 78. Gozales) - Paredes (od 110. Lopez) - De Pol (od 85. La. Martinez), Mekalister, Fernandez (od 91. Almada) - Mesi, Alvarez.

Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija (od 96. Jašari), Elvedi, Akanđi, Rodrigez (od 90+5. Komert) - Frojler (od 115. Vargas), Džaka - Rider (od 86. Muhajm), Sou (od 86. Vidmer), Endoj (od 86. Amduni) - Embolo.

Drugi produžetak: Argentina - Švajcarska 3:1

125' - Kraj utakmice!

121' - NOVI GOL! Sevnula je kontra Argentine. Udarac Almade je odbranio Kobel, ali sve je pratio Lautaro Martinez i poslao loptu u prazan gol.

112' - GOOOOOL! Kakav pogodak je postigao Hulijan Alvarez. Primio je loptu na ivici kaznenog prostora, uneo je loptu u sredinu i postigao fantastičan gol.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

106' - Drugi produžetak je počeo.

Prvi produžetak: Argentina - Švajcarska 1:1

105' - Završen je prvi produžetak!

93' - Morao je bolje Tijago Almada. Iz dobre pozicije šutirao je pravo u Kobela i tako propustio priliku da vrati vođstvo svojoj selekciji.

91' - Počeo je prvi produžetak!

Drugo poluvreme: Argentina - Švajcarska 1:1

90+10' - Kraj utakmice, igraće se produžeci.

90+9' - Kakav potez Lisandra Martineza. Makazice je uhvatio posle centaršuta iz kornera, no odlično je intervenisao Kobel.

90' - Utakmica je produžena za čak devet minuta.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

90' - Još jedna prilika za "gaučose" odlazi u nepovrat. Sa svega nekoliko metara Mekalister je prebacio gol.

85' - Mesi je promašio veliku priliku. Kobel mu je zaustavio udarac sa svega nekoliko metara. Iako je sviran ofsajd, morao je bolje kapiten "gaučosa" koji je pokušao da prebaci golmana "sajdžija". Deluje da kapiten južnoameričke selekcije nije bio u nezdovoljenoj poziciji i da je postigao pogodak verovatno bi bio priznat.

72' - Neverovatno šta je uradio Bril Embolo. Imao je žuti karton, a sad je bespotrebno simulirao. Sudija Žoao Pineiro je pokazao najpre žuri karton Leandru Paredesu zbog prekršaja, ali nakon pregledanog snimka se ispostavilo da je napadač Rena iscenirao sve i zbog toga je ranije morao u svlačionicu.

67' - GOOOOL! Izjednačila je Švajcarska potpuno zasluženo. Dam Endoj je fantastičnim udarcem uspeo da zatrese mrežu posle sjajnog duplog pasa koji je odigrao sa Rikardom Rodrigezom.

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr

66' - Sve više pritiska evropska selekcije. Nove dve odbrane upisao je Emilijano Martinez. Džaka je probao iz velike daljine, no golman Argentine je zaustavio i taj pokušaj.

61' - Sjajno je centrirao Rikardo Rodrigez, najbolji u skoku bio je Bril Embolo, ali kao mačka se bacio Martinez i zaustavio je pokušaj napadača Švajcarske.

FOTO: Tanjug/AP/Jeff Roberson

52' - Kakav start drugog poluvremena! Spušteni su gardovi, ređaju se napadi na obe strane, ali i dalje na semaforu stoji 1:0.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Argentina - Švajcarska 1:0

45+4' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme je produženo za četiri minuta!

32' - Moglo je vrlo lako da bude 1:1. Embolo je pobegao Lisandru Martinezu, ali sa gola je izašao Emilijano Martinez i pravovremeno intervenisao, te tako sprečio napadača "sajdžija" da postigne pogodak.

20' - Đibril Sou je pokušao iz daljine, ipak tukao je pravo u Martineza koji je uhvatio živu loptu.

10' - GOOOOL! Argentina je povela! Lionel Mesi je izveo korner, a najviši u skoku bio je Aleksis Mekalister i smestio je loptu iza leđa Kobela.

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

8' -Još uvek traje početno ispitivanje snaga. Nijedna od reprezentacija nije još uvek naparavila pravu priliku.

1' - Počela je poslednja utakmica četvrtfinala Svetskog prvenstva, Švajcarska je krenula sa centra!

Sastavi:

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Taljafiko - Paredes - De Pol, Mekalister, Fernandez - Mesi, Alvarez.

Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Džaka - Rider, Sou, Endoj - Embolo.

Uoči meča:

Aktuelni šampion sveta je imao dosta sreće što se našao u ovoj fazi takmičenja, pošto je bio pred eliminacijom u osmini finala, ali je posle neverovatnog preokreta savladao Egipat sa 3:2, iako je gubio sa 0:2.

"Sajdžije" su sa druge strane posle boljeg izvođenja penala pobedili Kolumbiju u postali šesta evropska selekcija koja se plasirala među osam najboljih.

Ove dve reprezentacije su se do sad sastale pet puta, a Argentina je tri puta slavila, dok je dva puta bilo nerešeno.

Poslednju utakmicu odigrali su na Mundijalu 2014. godine kad su "gaučosi" nakon penala pobedili u osmini finala.

Selekcija koja trijumfuje na ovoj utakmici u polufinalu će igrati protiv pobednika meča Engleska - Norveška.

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