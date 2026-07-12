Fudbal

DOK SVET PRIČA O PLJAČKI NA SVETSKOM PRVENSTVU: Infantino se oglasio, ulizuje se Trampu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 07. 2026. u 13:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK svet govori o dešavanjima sa meča Engleske i Norveške, Đani Infantino se oglasio i iznervirao čitav svet.

ДОК СВЕТ ПРИЧА О ПЉАЧКИ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Инфантино се огласио, улизује се Трампу

FOTO: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi čovek FIFA otkrio je da svakodnevno vodi komunikaciju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, istakao je da će njih dvojica uručiti trofej pobedniku Mundijala. 

- Da, redovno smo u kontaktu. Gotovo svakog dana se čujemo. Tramp je zadovoljan, uživa u turniru i prati sve utakmice putem televizije. Nadam se da ćemo zajedno uručiti trofej u finalu. To je oduvek bio plan, kao što je bio slučaj i ranije – da predsednik zemlje domaćina zajedno sa predsednikom FIFA uruči pehar pobedniku - rekao je Infantino.

Njihovo prijateljstvo došlo je u centar pažnje nakon što je Tramp javno govorio o razgovoru sa Infantinom kako bi se poništio crveni karton Folarinu Balogunu. 

Infantino se osvrnuo i na prvo Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, ocenivši da je novi format ispunio očekivanja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson, File

- Mundijal sa 48 timova je ogroman uspeh. Svaka reprezentacija je na visokom nivou. Ekipe sa svih kontinenata postizale su golove i osvajale najmanje jedan bod. Devet od deset afričkih selekcija prošlo je u nokaut fazu, dok ih je na prethodnom Svetskom prvenstvu bilo samo pet.

On je dodao da je cilj FIFA da Svetsko prvenstvo bude što dostupnije reprezentacijama iz svih delova sveta, ne isključivši mogućnost da u budućnosti broj učesnika bude dodatno povećan.

Naslov

"ČESTITKE BELINGEMU I SUDIJAMA" Oglasio se otac Erlinga Halanda nakon ispadanja Norveške sa Mundijala

SRPSKI PROVOKATOR PROZVAO MESIJA I ARGENTINU: Oglasio se Albanac nakon ispadanja Švajcarske

ENGLEZE OPTUŽILI ZA "KRAĐU" NA SVETSKOM PRVENSTVU: Oni u sve umešali Hrvate

FIFA KAŽE "NIJE", SVET VIDI "JESTE": Sporni gol Engleske i pitanje koje trese Mundijal, reagovao i Ibrahimović

"NEMOJTE DA ME NE POŠTUJETE" Besni Mesi u raspravi sa sudijom obeležio duel Argentina - Švajcarska

- To je tema o kojoj će se razgovarati u narednom periodu. Kada organizujete Svetsko prvenstvo, morate da razmišljate globalno i da ga organizujete za ceo svet - zaključio je Infantino.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUDILO MUNDIJALA: FIFA prodaje travu!

"LUDILO" MUNDIJALA: FIFA prodaje travu!