DOK SVET PRIČA O PLJAČKI NA SVETSKOM PRVENSTVU: Infantino se oglasio, ulizuje se Trampu

DOK svet govori o dešavanjima sa meča Engleske i Norveške, Đani Infantino se oglasio i iznervirao čitav svet.

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Prvi čovek FIFA otkrio je da svakodnevno vodi komunikaciju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, istakao je da će njih dvojica uručiti trofej pobedniku Mundijala.

- Da, redovno smo u kontaktu. Gotovo svakog dana se čujemo. Tramp je zadovoljan, uživa u turniru i prati sve utakmice putem televizije. Nadam se da ćemo zajedno uručiti trofej u finalu. To je oduvek bio plan, kao što je bio slučaj i ranije – da predsednik zemlje domaćina zajedno sa predsednikom FIFA uruči pehar pobedniku - rekao je Infantino.

Njihovo prijateljstvo došlo je u centar pažnje nakon što je Tramp javno govorio o razgovoru sa Infantinom kako bi se poništio crveni karton Folarinu Balogunu.

Infantino se osvrnuo i na prvo Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, ocenivši da je novi format ispunio očekivanja.

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- Mundijal sa 48 timova je ogroman uspeh. Svaka reprezentacija je na visokom nivou. Ekipe sa svih kontinenata postizale su golove i osvajale najmanje jedan bod. Devet od deset afričkih selekcija prošlo je u nokaut fazu, dok ih je na prethodnom Svetskom prvenstvu bilo samo pet.

On je dodao da je cilj FIFA da Svetsko prvenstvo bude što dostupnije reprezentacijama iz svih delova sveta, ne isključivši mogućnost da u budućnosti broj učesnika bude dodatno povećan.

- To je tema o kojoj će se razgovarati u narednom periodu. Kada organizujete Svetsko prvenstvo, morate da razmišljate globalno i da ga organizujete za ceo svet - zaključio je Infantino.

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