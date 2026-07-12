MOSKVA UDARILA PRED ZORU! Crno more se zatreslo, ruski projektili pogodili ključne ukrajinske luke

RUSKE snage su tokom noći izvele grupne udare na lučke objekte u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

- Noćas su Oružane snage Ruske Federacije izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama - navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, pogođeni su objekti lučke infrastrukture u Odesi i Černomorsku, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene i goriva i maziva, kao i morski brodovi i trajekt koji su prevozili ovaj teret u ukrajinske luke.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske snage izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja