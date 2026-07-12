Svet

MOSKVA UDARILA PRED ZORU! Crno more se zatreslo, ruski projektili pogodili ključne ukrajinske luke

P. Đurđević

12. 07. 2026. u 08:48

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RUSKE snage su tokom noći izvele grupne udare na lučke objekte u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

МОСКВА УДАРИЛА ПРЕД ЗОРУ! Црно море се затресло, руски пројектили погодили кључне украјинске луке

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

- Noćas su Oružane snage Ruske Federacije izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama - navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, pogođeni su objekti lučke infrastrukture u Odesi i Černomorsku, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene i goriva i maziva, kao i morski brodovi i trajekt koji su prevozili ovaj teret u ukrajinske luke.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske snage izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

(RT Balkan)

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