MOSKVA UDARILA PRED ZORU! Crno more se zatreslo, ruski projektili pogodili ključne ukrajinske luke
RUSKE snage su tokom noći izvele grupne udare na lučke objekte u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Noćas su Oružane snage Ruske Federacije izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama - navodi se u saopštenju.
Kako su istakli, pogođeni su objekti lučke infrastrukture u Odesi i Černomorsku, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene i goriva i maziva, kao i morski brodovi i trajekt koji su prevozili ovaj teret u ukrajinske luke.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske snage izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
(RT Balkan)
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