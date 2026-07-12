NEMAČKA ĆE GAĐATI RUSIJU BRUTALNIM TOMAHAVK RAKETAMA: Nemci munjevito obnavljaju vojnu silu, Moskva sprema odgovor

NEMAČKO Ministarstvo odbrane potvrdilo je nabavku raketnog sistema srednjeg dometa „Tifon“ i krstarećih raketa „Tomahavk Blok V“, što predstavlja jednu od najznačajnijih promena u evropskom konvencionalnom odvraćanju od kraja Hladnog rata.

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Nabavka dolazi nakon višemesečne neizvesnosti nakon što je Vašington otkazao planove za trajno raspoređivanje američkog bataljona za dugometnu vatru u Nemačkoj, što je navelo Berlin da traži nezavisne kapacitete umesto da se oslanja na sredstva pod kontrolom SAD. Sporazum će Nemačkoj obezbediti prve kopnene kapacitete za precizne udare sposobne da dejstvuju na ciljeve daleko preko 1.000 kilometara, popunjavajući ono što je kancelar Fridrih Merc opisao kao veliku stratešku prazninu u ofanzivnim sposobnostima zemlje, prenosi Militari voč.

Tajfon je razvila američka vojska nakon što je njegov lanser izveden iz vertikalnog lansirnog sistema Mk 41 američke mornarice, omogućavajući ispaljivanje pomorskih raketa sa visoko mobilnih kopnenih vozila. Standardna baterija Tajfon uključuje četiri lansirna vozila zajedno sa elementima za komandovanje, punjenje i podršku, pri čemu svaki lanser nosi četiri raketne ćelije sposobne da ispaljuju i krstareće rakete za kopneni napad Tomahavk i višenamenske rakete SM-6. Prema izveštajima, Nemačka će nabaviti lansere Tajfon zajedno sa do 400 krstarećih raketa Tomahavk Blok V, iako konačan broj raketa i lansera nije zvanično objavljen. Kupovina sledi Pismo o namerama potpisano tokom samita NATO-a u Ankari, a očekuje se i formalno odobrenje SAD ubrzo nakon toga.

Tomahavk Blok V ima procenjeni domet od 1.700 kilometara i leti na maloj visini koristeći navođenje praćenjem terena, što otežava presretanje. Moderne varijante kombinuju GPS navigaciju sa podudaranjem kontura terena, digitalnim podudaranjem scene i korelacijom područja, dvosmernom satelitskom komunikacijom i mogućnošću ponovnog ciljanja tokom leta. Operateri mogu da preusmere raketu nakon lansiranja, da joj narede da se mota dok čeka ažurirane informacije o meti, pa čak i da dobiju podatke o šteti nakon napada. Najnovija verzija Bloka Vb takođe uključuje naprednu prodornu bojevu glavu dizajniranu posebno za uništavanje očvršćenih bunkera, podzemnih komandnih centara i utvrđene vojne infrastrukture. Tomahavk je ipak ograničen na let malim podzvučnim brzinama i nema mogućnosti prikrivanja, što ga čini relativno lakim za obaranje za napredne višeslojne mreže protivvazdušne odbrane poput ruske. Ruske snage godinama sprovode uspešne operacije protivraketne odbrane od napada krstarećih raketa iz Ukrajine, pri čemu su se masovni napadi jeftinih dronova dugog dometa pokazali daleko izazovnijim za lokalnu odbranu.

Nemačka - novi/stari policajac Evrope

Ove vesti dolaze u vreme kada se pojavljuju informacije o tajnoj fabrici dronova na jugu Nemačke, koja je proizvodila bespilotne letilice za ukrajinske potrebe.

Pasivnost SAD i povlačenje iz Nemačke stvorilo je atmosferu navodnog straha na čijem uzroku se i Nemačka i Poljska spremaju za rat sa Rusijom i to punom parom.

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