NORVEŠKA BAJKA JE ZAVRŠENA! DŽud Belingem odveo Englesku u polufinale Svetskog prvenstva
Fudbaleri Engleske nakon produžetaka izbacili su Norvešku sa Mundijala (2:1) i plasirali se u polufinale.
Englezi su četvrti put u istoriji stigli do polufinala, a Norvežani au već plasmanom među osam zabeležili najbolji rezultat u istoriji
Norveška je povela sjajnim pogotkom Andreasa Šjeldrupa u 36. minutu, a izjednačio je Džud Belingem u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Fudbaler Reala u 93. minutu postigao je i odlučujući pogodak, šesti na turniru, nakon udarca Morgana Rodžersa i loše intervencije Orjana Nilanda.
Golman Norvežana samo 30 sekundi ranije fantastično je zaustavio udarac Harija Kejna, a potom je pogrešio skoro na isti način kao i rezervni golman Belgije Sene Lamens protiv Španije.
Norvežanima je početkom drugog poluvremena poništen pogodak Torbjerna Hagema nakon intervencije VAR-a zbog prethodnog faula Erlinga Halanda nad Eliotom Andersonom, dok je u 76. minutu Kristofer Ajer pogodio prečku.
VAR je u prvom produžetku "poništio" i penal za Engleze, nakon što je sudija Klemon Turpan duel Oskara Boba i Đeda Spensa okarakterisao kao prekršaj.
Engleska će u polufinalu, 15. jula od 21 sat u Atlanti, igrati protiv pobednika poslednjeg četvrtfinala između Argentine i Švajcarske.
Norveška - Engleska (kraj, 1:2)
Kraj meča!
120' Kraj, Engleska je u polufinalu!
112' VELIKU ŠANSU NIJE ISKORISTIO SAKA! Šutirao je iz sjajne pozicije direktno u Nilanda.
106' Počeo je drugi produžetak u Majamiju!
Kraj prvog produžetka!
105+3' Gotov je prvi produžetak. U tom periodu igre Englezi su stigli do jednog pogotka koji pravi razliku za sada, 1:2.
102' PENAL ZA ENGLESKU! Ipak ne, nakon VAR-a sudija je poništio svoju odluku. Još su "živi" Norvežani.
90+4' GOOOOOOOOOL! Ponovo Džud Belingem! Nakon udarca Rodžersa, golman je odbio loptu, na koju je natrčao fudbaler Reala i opet zatresao mrežu, 1:2.
91' Počeo je prvi produžetak!
Kraj drugog poluvremena!
90+9' Kraj drugog poluvremena, 1:1. Produžeci odlučuju pobednika
90+5' Belingem je šutirao glavom malo pored leve stative!
85' Nusa stvara velike probleme po levom boku. Ušao je u sredini, šutirao, ali je Pikford uspeo da odbrani.
83' Veliki pritisak Norveške u poslednjih nekoliko minuta. Englezi su prisiljeni da se brane u svojoj trećini.
76' PREČKA SPAŠAVA ENGLEZE! Šteta, malo je falilo da Norveška dođe do vođstva od 2:1.
72' Meč se nastavio nakon obavezne pauze.
68' Pauza za osveženje. U prethodnih desetak minuta bolji rival na terenu je Norveška, uglavnom je lopta u njenom posedu, ali bez nekih većih prilika od onog poništenog gola u 56. minutu.
56' GOOOL! Norveška je povela 2:1, ali nakon VAR intervencije pogodak je poništen.
53' KAKVA ŠANSA ZA HALANDA! Nakon centaršuta zahvatio je loptu glavom a Pikford uz velike probleme uspeo da odbrani ovaj udarac. Korner će dobiti Norveška.
46' Počelo je drugo poluvreme! Nakon izuzetno dosadnih prvih 35 minuta, u poslednjih 10 videli smo čak tri gola od čega je jedan poništen zbog ofsajda.
Kraj prvog poluvremena!
45+4' GOL! Ili ipak ne, Hari Kejn se našao u ofsajdu i pogodak mu je poništen, ostaje 1:1.
45+2' GOOOOOOOOL! Englezi se vraćaju u igru! Gordon je dodao loptu do Belingema koji je primio sjajno u šesnaestercu, zaobišao odbrambenog igrača Norveške i postigao pogodak, 1:1.
44' Veliku šansu sada nije iskoristio Serlot! Imao je situaciju dva na jedan, ali se spetljao i udarac mu je izblokiran.
35' GOOOOOOOOOL! Spektakularan pogodak je postigao Šjelderup, 1:0 za Norvešku!
24' Pauza za osveženje od tri minuta. Ostaje nam da se nadamo da će nam posle hidratacije obe selekcije pružiti bolji meč, pošto je ovo do sada bilo nedostojno četvrtfinala Svetskog prvenstva.
23' Prva kakva takva šansa na meču. Nakon centaršuta Maduekea lopta je pogodila O'Rajlija u nogu i otišla pored leve stative gola Norveške.
20' Svi koji su kupili kartu za ovaj meč, verovatno da za sada žale zbog "bačenih" para, pošto je ovo možda i najgorih 20 minuta na celom Mundijalu - 20 minuta ničega.
10' Bez većih uzbuđenja u prvih 10 minuta. Engleska uglavnom drži loptu u svojim nogama, ali su oprezno i jedni i drugi ušli u ovaj duel, bez mnogo zaletanja.
1' Počeo je meč u Majamiju koji će odlučiti trećeg polufinalistu na ovom Mundijalu!
Sastavi:
Norveška: Niland - Rajerson, Ajer, Hegem, Meler Volfe - Berg, Berge, Edegor - Šjelderup, Serlot, Haland.
Engleska: Pikford - Konsa, Stons, Gei, O'Rajli - Rajs, Anderson, Belingem - Madueke, Gordon, Kejn.
Uoči meča:
Norveška je u osmini finala pobedila Brazil i na opšte iznenađenje mnogih izbacila petorstrukog prvaka sveta sa Mundijala i to sa dva gola Erlinga Haland.
S druge strane Engleska je u osmini finala bila bolja od domaćina prvenstva Meksika. U spektakularnom meču slavili su sa 3:2.
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