Politika

KNEŽEVIĆ O HAPŠENJU VULEVIĆA: Prvo je bilo da ga je uhapsila srpska policija, pa crnogorska, na kraju bi ispalo da je uhapsio samog sebe

В.Н.

12. 07. 2026. u 13:22

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević prokomentarisao je hapšenje Vuka Vulevića.

КНЕЖЕВИЋ О ХАПШЕЊУ ВУЛЕВИЋА: Прво је било да га је ухапсила српска полиција, па црногорска, на крају би испало да је ухапсио самог себе

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Kad sam sinoć počeo da gledam Argentinu, informacija je bila da je srpska policija uhapsila Vuka Vulevića. Kad se završila utakmica, shvatam da je u produžecima u stvari crnogorska policija uhapsila Vulevića. Što se sve izdešava u 120 minuta. Ne daj Bože da su bili penali, ispalo bi da je Vulević uhapsio sam sebe i predao se našoj policiji na Dobrakovu. - poručio je Knežević.

Foto: Printskrin

Tekst po tpisa

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