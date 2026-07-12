KNEŽEVIĆ O HAPŠENJU VULEVIĆA: Prvo je bilo da ga je uhapsila srpska policija, pa crnogorska, na kraju bi ispalo da je uhapsio samog sebe
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević prokomentarisao je hapšenje Vuka Vulevića.
- Kad sam sinoć počeo da gledam Argentinu, informacija je bila da je srpska policija uhapsila Vuka Vulevića. Kad se završila utakmica, shvatam da je u produžecima u stvari crnogorska policija uhapsila Vulevića. Što se sve izdešava u 120 minuta. Ne daj Bože da su bili penali, ispalo bi da je Vulević uhapsio sam sebe i predao se našoj policiji na Dobrakovu. - poručio je Knežević.
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