Srpsko-hrvatska posla! Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona svetska senzacija

Rođena je u Kaliforniji u porodici mešovitog porekla, njen otac Bojan je Srbin, a majka Jelena Hrvatica.

Oboje su farmaceuti koji su se preselili u Sjedinjene Države početkom 2000-ih nakon što je njena majka osvojila zelenu kartu na lutriji. To je životna priča Ive Jović (18) koja je za kratko vreme postala prava teniska senzacija.

Mlada Amerikanka srpsko-hrvatskih korena je svojim briljantnim igrama napravila veliki korak napred na VTA rang listi, gde trenutno drži 16. mesto. Put do uspeha nije bio lak, a Iva često ističe koliko je ponosna na trud i žrtvu svojih roditelja.

- Zaista se osećam blagosloveno zbog svog mešovitog porekla, a SAD su generalno veoma raznolika zemlja - rekla je Jović, dodajući:

- Moji roditelji su imali oko 25 ili 30 godina kada su došli u SAD. Zato im je bilo izuzetno važno da naučimo jezik. Kada smo bili mlađi, ponekad bi izmišljali male bele laži, govoreći da ne govore engleski, samo da bi nas podstakli da učimo srpski.

Zato joj je srpski bio maternji jezik.

- Moja sestra je u početku pohađala časove engleskog jer nam je srpski bio maternji jezik. Lepo je moći da razgovaramo sa našim rođacima – tetkama, stričevima, bakama i dekama, jer oni ne govore dobro engleski. Na kraju krajeva, neke stvari jednostavno nisu podjednako smešne ili nemaju isto smisla kada se prevedu - rekla je, pre nego što se okrenula roditeljima:

- Njihova priča i način na koji su emigrirali su zaista inspirativni. Došli su skoro bez ičega u veliki grad poput Los Anđelesa, koji je izuzetno skup. Radili su naporno, a ja sam vrlo rano shvatila da mi ništa neće doći samo od sebe – morala sam da se borim za život kakav sam želela.“

Inače, Iva svako leto provodi u Srbiji i posećuje rođake u Beogradu i Leskovcu.

- Dolazim u Srbiju svake godine, još otkako sam imala dve ili tri godine. Volim da idem tamo. Beograd je posebno lep. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom - rekla je jednom prilikom, dodajući da odlično govori jezik i da ga ponekad koristi na terenu kada je zaista ljuta i ne želi da je sudije razumeju.

