Da li je moguće? Međedović prošao u polufinale, ali njegov promašaj obilazi svet! (VIDEO)

Uprkos tome napravio je veliki podvig.

Printscreen/Twitter/Angel

Srpski teniser Hamad Međedović ostvario je uspeh karijere plasmanom u polufinale ATP turnira u Barseloni.

Novopazarac je u dva seta eliminisao Portugalca Nuna Boržeša i za ulazak u finale igraće protiv Rusa Andreja Rubljova ili Tomasa Mahača iz Češke.

Međutim, duel Srbina i 56. igrača na svetskoj rang listi, obeležio je i jedan komičan detalj.

Naime, Međedović je imao "zicer" da na svoj servis i rezultatu 5:1 u drugom seru izbori meč loptu, ali je kod 30:30 umesto da "pita rivala" gde da pošalje lopticu, pogrešno smečovao i ona se od vrha njegovog reketa odbila u Hamadovo polje.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Remate limpio del Medjedovic hoy

Grande Hamad haciendo honor a su ídolo Djokovic! pic.twitter.com/EhqPvKEd0s — Ángel (@angel12mruiz) April 17, 2026

Međedović će se u subotu boriti za plasma u finale turnira iz serije 500.

