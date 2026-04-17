Da li je moguće? Međedović prošao u polufinale, ali njegov promašaj obilazi svet! (VIDEO)
Uprkos tome napravio je veliki podvig.
Srpski teniser Hamad Međedović ostvario je uspeh karijere plasmanom u polufinale ATP turnira u Barseloni.
Novopazarac je u dva seta eliminisao Portugalca Nuna Boržeša i za ulazak u finale igraće protiv Rusa Andreja Rubljova ili Tomasa Mahača iz Češke.
Međutim, duel Srbina i 56. igrača na svetskoj rang listi, obeležio je i jedan komičan detalj.
Naime, Međedović je imao "zicer" da na svoj servis i rezultatu 5:1 u drugom seru izbori meč loptu, ali je kod 30:30 umesto da "pita rivala" gde da pošalje lopticu, pogrešno smečovao i ona se od vrha njegovog reketa odbila u Hamadovo polje.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Međedović će se u subotu boriti za plasma u finale turnira iz serije 500.
Preporučujemo
Komentari (0)