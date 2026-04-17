Da li je moguće? Međedović prošao u polufinale, ali njegov promašaj obilazi svet! (VIDEO)

17. 04. 2026. u 15:45

Uprkos tome napravio je veliki podvig.

Да ли је могуће? Међедовић прошао у полуфинале, али његов промашај обилази свет! (ВИДЕО)

Srpski teniser Hamad Međedović ostvario je uspeh karijere plasmanom u polufinale ATP turnira u Barseloni.

Novopazarac je u dva seta eliminisao Portugalca Nuna Boržeša i za ulazak u finale igraće protiv Rusa Andreja Rubljova ili Tomasa Mahača iz Češke.

Međutim, duel Srbina i 56. igrača na svetskoj rang listi, obeležio je i jedan komičan detalj.

Naime, Međedović je imao "zicer" da na svoj servis i rezultatu 5:1 u drugom seru izbori meč loptu, ali je kod 30:30 umesto da "pita rivala" gde da pošalje lopticu, pogrešno smečovao i ona se od vrha njegovog reketa odbila u Hamadovo polje.

Međedović će se u subotu boriti za plasma u finale turnira iz serije 500.

Preporučujemo

Drugi pišu

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!