VIKTOR VEMBANJAMA JE ČUDO: Pričaće se o onome što je uradio Minesoti (VIDEO)
San Antonio sparsi poveli su sa 2:1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Minesota timbervulvsa posle pobede 115:108, a još jednu impresivnu partiju pružio je Viktor Vembanjama.
Francuski košarkaš je meč završio sa 39 poena, 15 skokova i pet blokada, uz izuzetno efikasan šut iz igre i dominaciju u reketu tokom čitavog susreta.
Vembanjama je posebno blistao u poslednjoj četvrtini, u kojoj je ubacio 16 poena i predvodio Sparse do druge uzastopne pobede u seriji.
Veliku podršku imao je u Dearonu Foksu, koji je postigao 17 poena, dok je Stefon Kasl upisao dabl-dabl učinak sa 13 poena i 12 asistencija.
Na drugoj strani, Entoni Edvards predvodio je Minesotu sa 32 poena i 14 skokova, dok je Naz Rid dodao 18 poena i devet uhvaćenih lopti. Timbervulvsi su uspeli da se vrate posle veoma lošeg početka i ranog zaostatka od 18:3, ali nisu imali rešenje za Vembanjaminu igru u završnici.
Minesota je u prvoj četvrtini promašila prvih 12 šuteva iz igre, ali je zahvaljujući čvrstoj odbrani uspela da se rezultatski vrati, pa je na poluvreme otišla sa izjednačenim rezultatom 51:51.
Ipak, Sparsi su u trećoj deonici pogodili šest trojki iz deset pokušaja i ponovo preuzeli kontrolu nad mečom. Iako je Minesota u finišu prišla na poen zaostatka, San Antonio nije ispuštao prednost u drugom poluvremenu.
Ključni trenutak dogodio se nešto više od tri minuta pre kraja, kada je Vembanjama pogodio važnu trojku i odveo svoj tim na plus šest, čime je praktično slomio otpor domaćina.
Četvrti meč serije igra se u nedelju u Minesoti, dok će se peti susret ponovo igrati u San Antoniju.
