SKANDAL U NBA LIGI! Sudija nasrnuo na trenera, jedva sprečena tuča (VIDEO)

NEVEROVATNE scene dolaze iz NBA lige.

Pobeda San Antonio Sparsa nad Minesotom u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige rezultatom 115:108, ostala je u senci ogromnog skandala o kom bruje svi svetski mediji.

Iskusni sudija Toni Braders, ušao je u verbalnu raspravu sa trenerom Minesote Krisom Finčnom, a umalo je došlo i do fizičkog sukoba.

Nakon jedne sporne situacije tokom poslednje deonice, Braders je potpuno poludeo i krenuo u direktan obračun sa Finčom.

Situacija je eskalirala do te mere da su pomoćni treneri morali da stanu između njih i fizički zadrže razjarenog Bradersa kako bi sprečili teži incident.

Nakon samog meča, Finč je otkrio kako je došlo do incidenta.

- Tražio sam tajm-aut i rekao da želim svoje tri sekunde nazad. Jasno me je čuo. Pogledao je u mom pravcu i ignorisao me, nastavio je sa igrom i to nas je zamalo koštalo izgubljene lopte. Tada je 'pukao'. Kasnije, kada sam ga pitao odakle će se izvesti lopta, počeo je da urla na mene. To je potpuno neprofesionalno ponašanje - rekao je Finč.

