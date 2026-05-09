SKANDAL U NBA LIGI! Sudija nasrnuo na trenera, jedva sprečena tuča (VIDEO)
NEVEROVATNE scene dolaze iz NBA lige.
Iskusni sudija Toni Braders nasrnuo je na trenera Minesote KRisa Finča, a ozbiljniji obračun zaustavili su članovi stručnog štaba Minesote.
Pobeda San Antonio Sparsa nad Minesotom u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige rezultatom 115:108, ostala je u senci ogromnog skandala o kom bruje svi svetski mediji.
Iskusni sudija Toni Braders, ušao je u verbalnu raspravu sa trenerom Minesote Krisom Finčnom, a umalo je došlo i do fizičkog sukoba.
Nakon jedne sporne situacije tokom poslednje deonice, Braders je potpuno poludeo i krenuo u direktan obračun sa Finčom.
Situacija je eskalirala do te mere da su pomoćni treneri morali da stanu između njih i fizički zadrže razjarenog Bradersa kako bi sprečili teži incident.
Nakon samog meča, Finč je otkrio kako je došlo do incidenta.
- Tražio sam tajm-aut i rekao da želim svoje tri sekunde nazad. Jasno me je čuo. Pogledao je u mom pravcu i ignorisao me, nastavio je sa igrom i to nas je zamalo koštalo izgubljene lopte. Tada je 'pukao'. Kasnije, kada sam ga pitao odakle će se izvesti lopta, počeo je da urla na mene. To je potpuno neprofesionalno ponašanje - rekao je Finč.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
KATASTROFA! Stigle loše vesti za Novaka Đokovića pred meč sa Hrvatom
08. 05. 2026. u 13:43
TRESE SE KOLORADO! Stiže brutalno pojačanje kod Nikole Jokića
08. 05. 2026. u 13:33 >> 13:40
DONALD TRAMP U ŠOKU! Predsednik SAD gleda i ne veruje šta se dešava
08. 05. 2026. u 11:52
RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.
08. 05. 2026. u 06:59
HRVAT ŠOKIRAO NOVAKA ĐOKOVIĆA U RIMU! Ko je ovome mogao da se nada?
Novak Đoković je na turniru iz ATP masters serije 1000 u Rimu danas doživeo nešto potpuno neočekivano.
07. 05. 2026. u 16:44
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)