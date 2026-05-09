Košarka

SKANDAL U NBA LIGI! Sudija nasrnuo na trenera, jedva sprečena tuča (VIDEO)

Новости онлајн

09. 05. 2026. u 08:22

NEVEROVATNE scene dolaze iz NBA lige.

FOTO: Printskrin/Iks/BleacherReport

Iskusni sudija Toni Braders nasrnuo je na trenera Minesote KRisa Finča, a ozbiljniji obračun zaustavili su članovi stručnog štaba Minesote. 

Pobeda San Antonio Sparsa nad Minesotom u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige rezultatom 115:108, ostala je u senci ogromnog skandala o kom bruje svi svetski mediji. 

Iskusni sudija Toni Braders, ušao je u verbalnu raspravu sa trenerom Minesote Krisom Finčnom, a umalo je došlo i do fizičkog sukoba. 

Nakon jedne sporne situacije tokom poslednje deonice, Braders je potpuno poludeo i krenuo u direktan obračun sa Finčom. 

Situacija je eskalirala do te mere da su pomoćni treneri morali da stanu između njih i fizički zadrže razjarenog Bradersa kako bi sprečili teži incident.

Nakon samog meča, Finč je otkrio kako je došlo do incidenta. 

- Tražio sam tajm-aut i rekao da želim svoje tri sekunde nazad. Jasno me je čuo. Pogledao je u mom pravcu i ignorisao me, nastavio je sa igrom i to nas je zamalo koštalo izgubljene lopte. Tada je 'pukao'. Kasnije, kada sam ga pitao odakle će se izvesti lopta, počeo je da urla na mene. To je potpuno neprofesionalno ponašanje - rekao je Finč. 

