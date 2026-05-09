POBEDA Sovjetskog Saveza u Velikom otadžbinskom ratu, čiju osamdeset prvu godišnjicu danas obeležavamo, predstavlja prekretnicu u svetskoj istoriji.

Nakon sloma nacističke Nemačke i njenih saveznika, vinovnika oružanog sukoba neviđenih razmera i surovosti, čovečanstvo je bilo odlučno u nameri da spreči ponavljanje takvih strahota.

Posleratni svetski poredak bio je utemeljen na principima suverene jednakosti država, vladavine prava i centralne uloge Ujedinjenih nacija kao koordinatora. Tokom niza decenija ovo je funkcionisalo možda kao ponekad manjkavo, ali generalno pouzdano sredstvo koje je garantovalo predviljivost međunarodnih odnosa, održavanje ravnoteže snaga i sprečavanje nekontrolisane konfrontacije.

Upravo stoga se Rusija odlučno protivi pokušajima revizije rezultata Drugog svetskog rata, koji se na Zapadu preduzimaju uz grubo iskrivljavanje istorijske istine, veličanje nacizma i negiranje presudnog doprinosa Crvene armije u pobedi nad fašizmom.

Ovakve tendencije nadilaze ispolitizovana tumačenja prošlosti - one su i direktna pretnja međunarodnoj bezbednosti, budući da potkopavaju poverenje među državama, dovode u pitanje moralne orijentire i utiru put novim sukobima. Štaviše, oni su neposredni odraz želje pojedinih zemalja EU i NATO da se "revanširaju" Rusiji zbog poraza Hitlerove soldateske.

Ono što se dešava sa Ukrajinom, gde je neonacistički režim došao na vlast uz njihovu podršku, tužan je i očigledan dokaz toga. U tom smislu, veoma je važno adekvatno proceniti činjenice vezane za Veliki otadžbinski rat. Pre skoro mesec dana, 19. aprila, Rusija je prvi put obeležila Dan sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom, koji su počinili nacisti i njihovi pomagači u periodu od 1941. do 1945. godine. Reč je o sistematskom i ciljanom istrebljivanju civila na okupiranim teritorijama, o desetinama miliona ubijenih ljudi.

Masovna streljanja, blokade gradova, uništavanje čitavih naselja i njihovih stanovnika - sve je to bio deo zločinačke nacističke ideologije. Naš bol poznat je i razumljiv Srbima koji su prošli kroz strašne patnje tokom Drugog svetskog rata. Nažalost, i danas smo svedoci eklatantnih manifestacija srbofobije, i to čestih.

Obelodanjivanje nacističkih zločina nije samo čin istorijske pravde, već i ključni element u borbi protiv novih ispoljavanja mržnje prema našem narodu, sada podvrgnutom agresiji od strane kijevskog režima i njegovih zapadnih sponzora. Savremeni sledbenici Hitlera i Bandere će snositi odgovornost za spaljivanje ljudi 2. maja 2014. godine u Domu sindikata u Odesi, za oružani teror nad Donbasom i Novorusijom, za granatiranje civila u Belgorodu, Kursku i drugim regionima, za progon pravoslavnih vernika. Kazna će ih sigurno sustići - kao što je sustigla naciste 20. veka na Nirnberškom procesu. U 2026. se navršava i 85 godina od napada nacističke Nemačke na Jugoslaviju i SSSR. Istorija je jasno pokazala da gajenje neprijateljstva prema našim zemljama i osećaj sopstvene "izuzetnosti" neizbežno rezultira katastrofom velikih razmera po zapadne elite.

Za Rusiju sećanje na Veliku pobedu ostaje najvažniji moralni stub društva, ključna komponenta nacionalnog identiteta i osnova saradnje sa drugim državama. U ovom kontekstu Srbija, sa kojom delimo zajedničko antifašističko nasleđe, zauzima posebno mesto.

Srpski narod je pokazao izuzetnu hrabrost i stamenost u borbi protiv nacističkih okupatora i dao ogroman doprinos zajedničkoj pobedi. Poštovanje našeg borbenog bratstva služi kao temelj za razvoj savremenih rusko-srpskih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, poverenju i posvećenosti zaštiti istorijske istine. Danas, kada se spoljni pritisak na naše zemlje samo pojačava, jača i značaj takvog partnerstva.

