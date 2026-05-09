Astro savet za subotu, 9. maj: Dan dobar za porodične odnose, zdravstvene radnike, iznenadno zaljubljivanje na putu

Marina Jungić Milošević, astrolog

09. 05. 2026. u 07:00

MESEC, simbol naših osećanja, raspoloženja, privatnog života, majke, domovine, danas prelazi put od osmog do 20. stepena društvene Vodolije i pravi sjajne aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu, što povoljno utiče na našu emocionalnu sigurnost i porodične odnose.

Астро савет за суботу, 9. мај: Дан добар за породичне односе, здравствене раднике, изненадно заљубљивање на путу

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Sekstil sa Neptunom podstiče emocije, intuiciju i umetničku inspiraciju (muzika, slikarstvo), ali i interes za psihologiju, asterologiju, psihoanalizu snova i religiju.

Sekstil sa Saturnom jača porodične veze, naročito sa majkom, i drugim važnim ženskim figurama u porodici, a može da donese i konačnu informaciju (za koju već dugo znate) o nasleđivanje nekretnine po majčinoj liniji. Ovaj aspekt takođe donosi finansijske povoljnosti za zdravstvene radnike, medicinske sestre i lekare, kao i kolekcionare.

Trigon sa Venerom u Blizancima, donosi mogućnost iznenadnog upoznavanja s mlađom osobom na kraćem putu, preko interneta, rođaka ili u komšiluku, koje može da preraste u lepu ljubavnu priču.

Trigon između Meseca u Vodoliji i Urana (vladaoca Vodolije) u Blizancima (eureka-aspekt), takođe podstiče intuiciju i kreativnost donoseći sjajne, originalne, autentične ideje, nagli odlazak na put ili iznenadnu selidbu.

