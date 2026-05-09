Astro savet za subotu, 9. maj: Dan dobar za porodične odnose, zdravstvene radnike, iznenadno zaljubljivanje na putu
MESEC, simbol naših osećanja, raspoloženja, privatnog života, majke, domovine, danas prelazi put od osmog do 20. stepena društvene Vodolije i pravi sjajne aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu, što povoljno utiče na našu emocionalnu sigurnost i porodične odnose.
Sekstil sa Neptunom podstiče emocije, intuiciju i umetničku inspiraciju (muzika, slikarstvo), ali i interes za psihologiju, asterologiju, psihoanalizu snova i religiju.
Sekstil sa Saturnom jača porodične veze, naročito sa majkom, i drugim važnim ženskim figurama u porodici, a može da donese i konačnu informaciju (za koju već dugo znate) o nasleđivanje nekretnine po majčinoj liniji. Ovaj aspekt takođe donosi finansijske povoljnosti za zdravstvene radnike, medicinske sestre i lekare, kao i kolekcionare.
Trigon sa Venerom u Blizancima, donosi mogućnost iznenadnog upoznavanja s mlađom osobom na kraćem putu, preko interneta, rođaka ili u komšiluku, koje može da preraste u lepu ljubavnu priču.
Trigon između Meseca u Vodoliji i Urana (vladaoca Vodolije) u Blizancima (eureka-aspekt), takođe podstiče intuiciju i kreativnost donoseći sjajne, originalne, autentične ideje, nagli odlazak na put ili iznenadnu selidbu.
Preporučujemo
SLAŽU DOK TREPNU: Ovo su najveći malipulatori horoskopa
08. 05. 2026. u 16:27
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)