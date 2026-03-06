RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta je Poljska odlučila da uradi!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije" nisu sada upleteni samo Rusi, već i Poljska. Jer, jedna skandalozna odluka koja je doneta od strane Poljaka, šokirala je mnoge. Ne samo ljude u Ruskoj Federaciji.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine krvavog rusko-ukrajinskog sukoba, (najnovije vesti iz Ukrajine, ali i iz Irana, uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Međutim, kako se došao na red drugo veliko ovogodišnje međunarodno nadmetanja, a u pitanju su Zimske paraolimpijske igre Milano/Kortina 2026, koje kreću danas, 6. marta, Rusija je posle početne radosti ostala zgrožena.

Jer, nakon odluke da Rusi i Belorusi mogu da učestvuju na Paraolimijadi i to, u skladu sa preporukama MOK-a, nastupaju pod svojim zastavama i ostalim državnim obeležjima, Poljska je preduzela dosad nečuven potez:

Potpuno će onemogućiti svojoj televizijskoj publici da vidi rusku radost. U bilo kom obliku.

Naime, Poljska televizija (TVP) će prekinuti prenose Paraolimpijskih igara tokom nastupa ruskih i beloruskih sportista.

I ne samo to.

Tokom ceremonije otvaranja prenos će biti prekinut čim se ruska ili beloruska delegacija pojave na ekranu. Umesto toga, gledaoci će videti tekst podrške Ukrajini.

A tokom ceremonija dodele nagrada važiće sledeća pravila: Ako Poljak osvoji srebro ili bronzu, a Rus ili Belorus pobedi, prenos će biti prekinut pre nego što se svira himna ili podigne pobednička zastava.

Šokirana je, sa druge strane, i Ukrajina ovih dana...

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, Ukrajini nije dozvoljeno da na svojoj uniformi ima iscrtanu ukrajinsku teritoriju, onakvu kakva je bila pre izbijanja sukoba 2022. godine.

"Ovo je skandal šta nam rade!"

"Teritorijalna celovitost", kako se to politički definiše, ne može da bude sastavni deo sportske opreme, obaveštena je ukrajinska delegacija, a ona o tome obavestila ceo svet, smatrajući to - skandalom.

O tome je govorio predsednik Nacionalnog paraolimpijskog komiteta Ukrajine Valerij Suškevič, i to ovako:

- Pripremili smo našu sportsku uniformu, ne čak ni sportsku, već paradnu uniformu za naš tim. Međunarodni paraolimpijski komitet je rekao: "Ne, ne, ne – ovo neće da može!" Rekli su da je ova uniforma politička. I rekli su da nam niko neće dozvoliti da izađemo u takvoj uniformi. A taj naš dizajn je bilo veoma lea, veoma simboličan i veoma naglašeno je 'vikao' da Ukrajina postoji u svetu, u Evropi, sa svim svojim teritorijama bez okupacije Rusije - istakao je Suškevič.

Evo i kako je izgledala ta paradna ukrajinska sprtska uniforma za Paraolimpijadu:

NPK Ukraїni nadav Suspіlьnomu foto togo, яk mala viglяdati forma naših paralіmpійcіv



Яk bačimo naočno – na nій karta Ukraїni z usіma našimi admіnіstrativno-teritorіalьnimi odinicяmi



Vtіm, @Paralympics v cьomu pobačili porušennя 🫠



📸: Suspіlьne Sport https://t.co/61rZNHWsZv pic.twitter.com/AoEFZpIKoR — Tribuna.com Ukraїna (@tribunaua) March 2, 2026

