DONALD TRAMP OVO NIJE OČEKIVAO: Stigla mu je vest kojoj se nije nadao

Najnovije vesti iz fudbala su neočekivane, naročito za Amerikance i njihovog predsednika, Donalda Trampa, koji najavljuje najveći sportski spektakl svih vremena - Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.

Naime, bivši predsednik FIFA Blater podržao je bojkot ovogodišnjeg Svetskog prvenstva i tako zadao prilično bolan udarac reklamnoj kampanji SAD, Meksika i Kanade, koji zajednički organizuju ovaj Mundijal.

Nešto ranije je švajcarski advokat Mark Pit, inače bivši šef odbora za reformu FIFA, pozvao na bojkot turnira u Severnoj Americi zbog zabrinutosti "zbog grubog postupanja sa navijačima".

Izjavio je da se navijači suočavaju sa deportacijom čak i zbog najmanjeg neslaganja sa politikom američkih vlasti

I, Blater je danas ponovio ove zabrinutosti.

- Postoji samo jedan savet za navijače: držite se podalje od Sjedinjenih Država. Mislim da je Mark Pit u pravu u svojoj kritici predstojećeg Svetskog prvenstva - napisao je Blater na društvenim mrežama, citirajući pomenutog advokata.

