DONALD TRAMP OVO NIJE OČEKIVAO: Stigla mu je vest kojoj se nije nadao
Najnovije vesti iz fudbala su neočekivane, naročito za Amerikance i njihovog predsednika, Donalda Trampa, koji najavljuje najveći sportski spektakl svih vremena - Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
Naime, bivši predsednik FIFA Blater podržao je bojkot ovogodišnjeg Svetskog prvenstva i tako zadao prilično bolan udarac reklamnoj kampanji SAD, Meksika i Kanade, koji zajednički organizuju ovaj Mundijal.
Nešto ranije je švajcarski advokat Mark Pit, inače bivši šef odbora za reformu FIFA, pozvao na bojkot turnira u Severnoj Americi zbog zabrinutosti "zbog grubog postupanja sa navijačima".
Izjavio je da se navijači suočavaju sa deportacijom čak i zbog najmanjeg neslaganja sa politikom američkih vlasti
I, Blater je danas ponovio ove zabrinutosti.
- Postoji samo jedan savet za navijače: držite se podalje od Sjedinjenih Država. Mislim da je Mark Pit u pravu u svojoj kritici predstojećeg Svetskog prvenstva - napisao je Blater na društvenim mrežama, citirajući pomenutog advokata.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na pravom ste mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
POGODILI SMO KVOTU 39! Naši tipsteri dominiraju! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
DOMINACIJA!
27. 01. 2026. u 11:30
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)