SRBIN JE SILA! Novak Đoković demolirao Italijana za plasman u treće kolo Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković je u trećem kolu Australijan opena nakon što je pobedio Italijana Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2 .

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji svih vremena je odigrao još jedan sjajan meč, nije se dugo zadržao na terenu, jer je posao završio za dva sata i 15 minuta igre. U narednom kolu Đoković će igrati sa boljim iz duela Botik van de Zandshulp - Junčeng Šang.

Prvu set rešio je za 45 minita igre. Već u drugoi gemu je napravio brejk, potom poveo sa 4:1 i delovalo je da će nakon toga set biti brzo završen. Imao je Novak šansu rivalu da uzme servis i u somom gemu, ali borio se Italijan kao lav. Brzo je Đokoviću na servis Maestrelia poveo 40:0 i imao tri vezane brejk lopte. Uspeo je ipak Italijan da se konsoliduje, spasio je dva, a potom i treću, zahvaljujući dobrom prvom servisu. Potom je pogrešio sa osnovne linije i tako Đokoviću omogućio novu, četvrtu set loptu, ali i nju je uspeo da spasi.Nije Novak uspoe da slomi otpor rivala ali jeste u narednom gemu, pa je na svoj servis iskoristio treću set lopti i dobio set sa 6:3.

U nastavku je Novak prvo prokockao dve brejka lopte, pa je potom on bio na testu. Mogao je Italijan do brejkal, ali je Đokoivć spasio dve brejk lopte. Nova šansu Srbinu se ukazala u sedmom gemu, tada je uspeo da slomi otpor rivala i realizuju prvu set loptu za 6:2 i 2:0 u meču.

Nole je u trećem setu posao završio kada je napravio brejk sa nulom u trećem gemu i poveo 2:1. U narednom gemu je Maestreli propustio priliku da unese malo drame u set, jer je prokockao brejk priliku. Srbin je to odmah kasni i u petom gemu duplirao prednost brejka (4:1). U nastavku se Nole opustio, pa je dozvlio protivniku da mu uzme servis i smanji rezultat na 4:2, ali je ekspresno uizvratio istom merom, a potom na svoj servis iskoristio meč loptu za pobedu.