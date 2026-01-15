NAKON VELIKE DRAME! Aleksandra Krunić ostala bez trofeja u Adelejdu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale VTA turnira u Adelejdu u dubl konkurenciji, pošto su danas u polufinalu poražene od Čehinje Kateržine Sinijakove i Kineskinje Šuai Žang 6:4, 2:6, 10:8.
Meč je trajao jedan sat i 22 minuta.
Sinijakova i Žang će u finalu igrati protiv Ukrajinke Ljudmile Kičenok i Amerikanke Dezire Kravčuk.
VTA turnir u Adelejdu se igra za nagradni fond od 1.206.446 dolara.
