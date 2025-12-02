RUSIJA JE ZATEČENA: Teniska zvezda se odrekla ruskog državljanstva

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu upravo se tiču tih sankcija, koje su dovele do jedne zanimljive situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

Foto: Shutterstock

Naime, Kamila Rahimova, 112. teniserka sveta, promenila je državljanstvo. Više neće igrati za Rusiju, već će od narednog turnira predstavljati Uzbekistan. Rođena je u Jekaterinburgu pre 24 godine. Ovu sezonu je počela na 60. poziciji svetske liste.

- Novo poglavlje u istoriji uzbečkog tenisa. Prelazak Kamile Rahimove je strateško jačanje našeg nacionalnog tima, što će Uzbekistan dovesti na nivo međunarodnih takmičenja. Sada će Uzbekistan biti u stanju da se bori za visoke pozicije na gren slemovima, Bili Džin King kupu i mnogim drugim takmičenjima - ne kriju u Taškentu, u tamošnjoj teniskoj federaciji koliko su srećni zbog ovog transfera.

Ovim se nastavlja egzodus ruskih teniserki otkako je počeo rat u Ukrajini. U aprilu je Darija Kasatkina, najbolja ruska teniserka u nekim od prethodnih godina, prešla u australijski tenis. Uzbekistan je nedavno "uzeo" i Mariju Timofejevu, sa 21 godinom još perspektivniju od Rahimove.

Podsećanja radi, od 2022, kada su ruske trupe ušle u Ukrajinu, sedam teniserki i jedan teniser su napustili Zbornaju i prešli u tabore drugih država.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

