RUSIJA JE ZATEČENA: Teniska zvezda se odrekla ruskog državljanstva
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu upravo se tiču tih sankcija, koje su dovele do jedne zanimljive situacije koja se Rusima baš i neće svideti.
Naime, Kamila Rahimova, 112. teniserka sveta, promenila je državljanstvo. Više neće igrati za Rusiju, već će od narednog turnira predstavljati Uzbekistan. Rođena je u Jekaterinburgu pre 24 godine. Ovu sezonu je počela na 60. poziciji svetske liste.
- Novo poglavlje u istoriji uzbečkog tenisa. Prelazak Kamile Rahimove je strateško jačanje našeg nacionalnog tima, što će Uzbekistan dovesti na nivo međunarodnih takmičenja. Sada će Uzbekistan biti u stanju da se bori za visoke pozicije na gren slemovima, Bili Džin King kupu i mnogim drugim takmičenjima - ne kriju u Taškentu, u tamošnjoj teniskoj federaciji koliko su srećni zbog ovog transfera.
Ovim se nastavlja egzodus ruskih teniserki otkako je počeo rat u Ukrajini. U aprilu je Darija Kasatkina, najbolja ruska teniserka u nekim od prethodnih godina, prešla u australijski tenis. Uzbekistan je nedavno "uzeo" i Mariju Timofejevu, sa 21 godinom još perspektivniju od Rahimove.
Podsećanja radi, od 2022, kada su ruske trupe ušle u Ukrajinu, sedam teniserki i jedan teniser su napustili Zbornaju i prešli u tabore drugih država.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
JOŠ JEDAN TANKER NAPADNUT KOD OBALE TURSKE: Brod plovi pod zastavom Rusije
02. 12. 2025. u 08:49
BEZ AMERIČKE DOZVOLE ZA RAD RAFINERIJA DANAS STAJE: Koji je mogući scenario?
02. 12. 2025. u 08:24
ČEKA IH MASAKR: Francuski vojnici se plaše da će biti poslati u Ukrajinu da se bore
01. 12. 2025. u 22:21
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
ANDREJA ZABOLELO GRLO U SAD: Bio kod lekara, a račun mu je stigao posle pet meseci: "Ljudi moji, nema šanse!" (VIDEO)
POTRAŽITI lekarsku pomoć u stranoj zemlji uglavnom podrazumeva ogroman trošak, ma koliko god se radilo o kratkom pregledu ili bezazlenom problemu. A jednog Andreja je, pregled kod američkog ORL specijaliste koštao čitavih 2.500 dolara (2.313 evra)
02. 12. 2025. u 09:10
Komentari (0)