"OVO MORA DA URADI..." Teniska legenda zna kako Alkaraz može da dominira tenisom
ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz popeo se na prvo mesto ATP liste, a legenda svetskog tenisa ima savete za njega kako bi na vrhu i ostao.
Izmakao je Završni masters u Torinu Špancu. U finalu ga je savladao Janik Siner, a sada se javio patrik Muratoglu.
- Ako Karlos Alkaras želi da dominira u tenisu u 2026. godini, poboljšanja moraju početi sa prva dva udarca, servisom i riternom. Zato što je Siner trenutno svetski broj 1 u servisu, ali i riternu, što je jedinstveno - rekao je Muratoglu.
Podsetimo, Alkaras i Siner su "podelili" Grend slem titule ove godine, osvojiili su po dva, da bi poslednji na Ju-Es Openu pripao Karlosu Alkarasu.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
30. 11. 2025. u 08:10
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
RAJAKOVIĆEVOM NIZU DOŠAO KRAJ: Toronto poražen nakon velike drame
30. 11. 2025. u 08:52
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)