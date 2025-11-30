"OVO MORA DA URADI..." Teniska legenda zna kako Alkaraz može da dominira tenisom

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz popeo se na prvo mesto ATP liste, a legenda svetskog tenisa ima savete za njega kako bi na vrhu i ostao.

FOTO: Tanjug/AP

Izmakao je Završni masters u Torinu Špancu. U finalu ga je savladao Janik Siner, a sada se javio patrik Muratoglu.

- Ako Karlos Alkaras želi da dominira u tenisu u 2026. godini, poboljšanja moraju početi sa prva dva udarca, servisom i riternom. Zato što je Siner trenutno svetski broj 1 u servisu, ali i riternu, što je jedinstveno - rekao je Muratoglu.

Podsetimo, Alkaras i Siner su "podelili" Grend slem titule ove godine, osvojiili su po dva, da bi poslednji na Ju-Es Openu pripao Karlosu Alkarasu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?