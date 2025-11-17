JELENA DOKIĆ ZGROZILA CEO SVET! Bivša teniserka otkrila jezive detalje zlostavljanja

SAGA u porodici Dokić se nastavlja! Iako otac Damir nije među živima njegova ćerka Jelena često iznosi nove detlje pakla kroz koji je prošla.

Naime, Jelena Dokić je ovog puta otvorila dušu u potresnom intervjuu za "Australian Story" o ocu Damiru. Jelena je ponovila da je zlostavljanje počelo još u detinjstvu, da se pomirila sa činjenicom da je nikada nije voleo, kao i da je donela tešku odluku da ne ode na njegovu sahranu.

Jelena Dokić, koja danas gradi uspešnu karijeru kao komentatorka, pred punom salom u Melburnu ispričala je detalje svog teškog odrastanja, obeleženog brutalnim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem od strane oca.

- Zlostavljanje od strane mog oca bilo je prilično ekstremno, do te mere da sam jednom, sa 17 godina, bila toliko snažno udarana u glavu da sam ostala bez svesti. A već sam bila brutalno pretučena sa devet ili 10 godina. Zlostavljanje je počelo kada sam imala šest godina - ispričala je Jelena.

Jedan od najtežih trenutaka u karijeri, koji je ujedno bio i prelomna tačka u njenom shvatanju odnosa sa ocem, dogodio se 2000. godine, nakon što je izgubila u polufinalu Vimbldona.

- Nakon poraza, otac mi nije dozvolio da se vratim u hotelsku sobu, smatrajući me neuspehom. Tada sam shvatila da šta god da uradim, nikada neće biti dovoljno dobro za njega.

Kada ju je voditeljka upitala da li veruje da ju je otac, uprkos svemu, voleo, Jelena je dala brutalno iskren odgovor.

- Ne, pomirila sam se zapravo sa tim da me ne voli i da me nikada nije ni voleo. Čvrsto verujem da ne možete to da radite nekome, posebno detetu, ako ga volite - rekla je Jelena i dodala da je nekoliko puta pokušala da se pomiri sa njim:

- Pokušala sam da se pomirim sa ocem dva ili tri puta. Nije bilo moguće. Teško je kada neko ne oseća ni malo žaljenja ili kajanja. Zapravo, rekao je da bi sve ponovio.

Damir Dokić preminuo je pre nekoliko meseci, a Jelena je sada otkrila da nije otišla na njegovu sahranu.

- Ne, nisam. Nisam osećala potrebu da idem. To je bila odluka koju sam donela u tom trenutku i to je bio samo moj izbor - jasno je rekla.

Iako je prošla kroz nezamislivu bol, Jelena kaže da ne mrzi svog oca, ali i da ne oseća obavezu da mu oprosti.

- Ne mrzim ga, ali ne moram ni da mu oprostim. Njegova smrt za mene predstavlja kraj jednog poglavlja u mom životu. Jednostavno je tako - zaključila je Jelena Dokić.

