KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu

Nekada najbolji teniser sveta u konkurenciji dublova Nikola Mau je otišao u penziju, ali ne na način na koji je očekivao. Naime, Francuz je očekivao da će oproštajni turnir na mastersu u Parizu odigrati u paru sa Novakom Đokovićem, ali Srbin se nije pojavio.

Ako je verovati Francuzu Srbin mu je obećao da će igrati zajedno u Parizu na njegovom oproštaju, a onda je čudom otišao u Atini i Mau ostavio rastuženog u prestonici Francuske.

- Ne razumem ovaj raspored turnira u Atini, čak i ako ga njegova porodica organizuje" rekao je petostruki grend slem šampion u dublu i dodao:

- Bilo je logično da igra u Šangaju, a zatim u Parizu, pošto je Atina u nedelji pre ATP finala. Turnir se završava dan pre početka Završnog mastersa, ovaj raspored nije baš koherentan", kaže Francuz.

Francuz je otkrio da je Đoković pristao da mu bude partner u dublu ako bude igrao u Parizu, ali je Srbin na kraju odlučio da ne učestvuje.

- U početku sam nekako čekao Novaka, koji mi je na Rolan Garosu rekao: "Ako dođem u Pariz, obećavam da ćemo igrati zajedno. "Na kraju nije došao, tako da mi nije bilo svejedno", objasnio je Mau.

