KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu
ČEKAO je čekao i nije dočekao!
Nekada najbolji teniser sveta u konkurenciji dublova Nikola Mau je otišao u penziju, ali ne na način na koji je očekivao. Naime, Francuz je očekivao da će oproštajni turnir na mastersu u Parizu odigrati u paru sa Novakom Đokovićem, ali Srbin se nije pojavio.
Ako je verovati Francuzu Srbin mu je obećao da će igrati zajedno u Parizu na njegovom oproštaju, a onda je čudom otišao u Atini i Mau ostavio rastuženog u prestonici Francuske.
- Ne razumem ovaj raspored turnira u Atini, čak i ako ga njegova porodica organizuje" rekao je petostruki grend slem šampion u dublu i dodao:
- Bilo je logično da igra u Šangaju, a zatim u Parizu, pošto je Atina u nedelji pre ATP finala. Turnir se završava dan pre početka Završnog mastersa, ovaj raspored nije baš koherentan", kaže Francuz.
Francuz je otkrio da je Đoković pristao da mu bude partner u dublu ako bude igrao u Parizu, ali je Srbin na kraju odlučio da ne učestvuje.
- U početku sam nekako čekao Novaka, koji mi je na Rolan Garosu rekao: "Ako dođem u Pariz, obećavam da ćemo igrati zajedno. "Na kraju nije došao, tako da mi nije bilo svejedno", objasnio je Mau.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
SRBIJA JE OVO ČEKALA! Poznato kada Đoković i Kecmanović igraju za polufinale Atine
05. 11. 2025. u 17:06
ATP ATINA, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio
04. 11. 2025. u 20:13
SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"
U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).
05. 11. 2025. u 07:30
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, a iako su stvari počele da se menjaju na bolje po Ruse - jedna vest o sankcijama sada ih je šokirala.
06. 11. 2025. u 13:16
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)